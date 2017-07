Koronát szeretne Pető Laura, a győri szépség - fotók + szexi videó Laurával

Pető Laura a világ legszebb lányaival versenyzik Egyiptomban.

„Minden nagyon gyorsan történt" – kezdte Pető Laura, mindössze egy nappal a Top Model Of the World világverseny mai döntője előtt. A győri lány nemrég harmadik helyezett lett a Magyarország Szépe versenyen, így ő képviselheti hazánkat Egyiptomban.„A Magyarország Szépe dön- tője után csak másfél hetem volt felkészülni a világversenyre. Még lelkileg és testileg is benne vagyok a versenyzésben" – mondta el lapunknak Pető Laura.„Bár a testem picit már fáradt volt az indulás előtt, de agyban teljesen topon voltam és tudtam, hogy miért jövök ki ide" – mondta magabiztosan lapunknak Pető Laura.

A világverseny programja kéthetes volt, de maga a megmérettetés ma lesz. A Top Model of the Worldön jóval többet fotózzák a résztvevőket, és leginkább az számít, hogy ki mennyire fotogén és temperamentumos a színpadon.

Mindenképp be akarok kerülni az első ötbe, de az igazi célom a korona elnyerése - Pető Laura

„A szépség itt eléggé a háttérbe szorul, de persze elengedhetetlen. Jól ment a felkészülés, annak ellenére, hogy az ittlétem felét betegen töltöttem. Sajnos elkaptam egy vírust, de már jól vagyok és teljes erővel készülök a döntőre. Tapintani lehet már a feszültséget és saját magamon is érzem, hogy egyre idegesebb vagyok" – mesélte a huszonöt éves győri lány, aki élete utolsó versenyére készül.„Mindenki azért jött, hogy nyerjen, de számomra sokkal többről van szó. Ez az utolsó versenyem az életemben és bizonyítani akarok saját magamnak, illetve a Magyarország Szépe zsűrijének, hogy megérdemelten választottak meg az ország harmadik legszebb lányának. Mindenképp be akarok kerülni az első ötbe, de az igazi célom a korona elnyerése. Úgy látom, erős mezőnyünk van. Sok mindenkivel jóban lettem és imádtam az itt töltött két hetet mindennel együtt."