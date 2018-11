Korlátozások lesznek több útszakaszon Győrben - mutatjuk, mire számítson!

A Szigethy Attila úton útfelújítás és csomópont-átépítés folyik a Kodály Zoltán utca és Bartók Béla út között, emiatt csak egy-egy sáv áll rendelkezésre irányonként. A Szigethy Attila útról továbbra sem lehet balra kanyarodni a Tihanyi Árpád út felé, helyette a Kodály utcai vagy a Szent Imre úti csomópontnál lehet balra kanyarodni – hívta fel a figyelmet Máthé-Tóth Péter, a Győri Útkezelő Szervezet szóvivője.



A szakember hozzátette: a csaknem 800 méter hosszú munkaterületen belül 30 kilométer/órás sebességkorlátozás van érvényben, ehhez a zöldhullám programját is módosítani kellett. Az autósoknak érdemes nem megszokásból közlekedni, a csomópontokhoz közeli sávváltások miatt pedig nagyobb követési távolságot tartani.



A Szabolcska Mihály utcában is útfelújítás kezdődött. A Körkemence utca és a Sport utca közötti szakasz rekonstrukciója van napirenden, jelenleg a burkolat marása folyik a Körkemence utca és a Vezér utca között, ahol a szegélyelemeket és a járdaburkolatot is kicserélik. A munkaterületen szakaszosan megállási tilalmat rendelnek el: célszerű figyelni a kihelyezett tiltó, korlátozó táblákat.



Új jelzőlámpa kezdte meg működését Marcalváros II-n, a Mécs László utca és a Kovács Margit utca kereszteződésében. A próbaüzem alatt még kisebb javítások, beállítások várhatók. Fontos tudnivaló, hogy a lámpa kerekzöldes – régi és talán ismertebb nevén: telezöldes – programmal fut, így a zöld jelzés során a kanyarodás szabályait is figyelembe kell venni.



Máthé-Tóth Péter beszámolt arról is, hogy a Bécsi kapu tér átépítése miatt a térre továbbra sem lehet behajtani engedéllyel sem, csak a gyalogosok számára biztosított a közlekedés. A Rába kettős híd Bécsi kapu tér előtti aszfaltos szakaszán felmarták a burkolatot, ott egyenetlen útfelületen kell az autósoknak áthaladni. Jövő kedden és szerdán aszfaltozás miatt lezárják az útszakaszt, a forgalmat pedig a Petőfi hídra fogják terelni.