Könnyítik a bringások életét Győr szívében, az autósoknak jobban kell figyelni - térképen az új hálózat

Fedett kerékpártároló



Az Árpád parkolóházban 10 bringa számára fedett kerékpártárolót alakítanak ki. Az10 bringa számára fedett kerékpártárolót alakítanak ki.

Új GyőrBike állomást is telepítenek az épülő győri parkolóház közelébe. Utóbbi dokkolójában szintén 10 kerékpárnak lesz hely. Fotó: Kisalföld-archívum

Bővítés előtt a kerékpáros nyomvonalak



Egy másik sikeres pályázatnak köszönhetően, várhatóan még idén ősszel további 20 km-en át növelik a piktogramos jelek festését Győrben. Ezek a kerékpáros nyomvonalak érintik majd többek közt Nádorvárost, Szigetet, Szabadhegyet, Gyárvárost, Révfalut.

Mielőtt a belvárosi konkrétumokra térnénk, érdemes "elmélkedni" a kerékpározás és az autós közlekedés viszonyáról. Itthon általában a "régi iskolát" követik a városfejlesztésért felelős szakemberek, vagyis igyekeznek minél jobban elválasztani a két közlekedési formát egymástól. Nyugat-Európában egyre inkább azt az elvet követik, hogy a bringás tekerjen csak együtt a közlekedés többi szereplőjével.Így ugyanis jobban koncentrál a forgalomra. Nem terelheti el a figyelmét a biztonságérzet, hogy védett úton halad. Ráadásul az elkülönített kerékpárút út előbb-utóbb véget ér. Ebben az esetben azonnal újra együtt kell élni a forgalommal, ami sokat tapasztalt bringásoknak is kihívás. Ha nincs védett út, az autósoknak hatványozottan kell figyelniük, türelmesen közelíteni a nyeregben ülőkhöz.E téren fejlődnünk kell Győrben, mégpedig a közeljövőben. Idén ősszel 3104 méter hosszan festenek fel kerékpáros piktogramokat Győr centrumában az említett uniós beruházás részeként. A KRESZ szerint burkolati jellel kijelölt kerékpáros nyom jelzi a bringások részére az úttesten történő haladásra ajánlott útfelületet. Az így jelölt úton fokozottan számolni kell kerékpárosok közlekedésével.Kerékpáros "felfestések" eddig is segítették a belvárosi bringás közlekedést, igaz, mostanáig akadtak "szürke foltok" a történelmi negyedben. A fejlesztés révén jobb, átgondoltabb lesz a kerékpáros összeköttetés Révfalu, Újváros és a Városrét irányába.A kész tervek szerint az új kerékpáros nyomvonalakat összekapcsolják a meglévő EuroVelo 6 és a városi nyomvonalakkal. A hálózat új részeit szemügyre vehetik térképünkön.Amit hangsúlyozni kell: a Dunakapu tér irányából a Teleki úton az Árpád útig az eddigieknél jelentősebb kerékpáros forgalom várható. Mint ahogy a Teleki-Bajcsy-Zsilinszky kereszteződéstől végig a Bajcsy-Zsilinszky úton, egészen a Munkácsy-Benczúr utca találkozásáig is többen fognak tekerni. Az Aradi vértanúk útján, majd át a Virágpiacon, végig a Zechmeister úton is hasonló változásra kell készülni.A kiváló győri polgármesterről nevezett út a szűk belvárosi utcáknál jócskán szélesebb, vagyis kiváló terepet kínál a gyors kerékpáros haladásra. Autós forgalomtól kettéválasztott, új, osztott kerékpárutat 50 méteren át használhatunk hamarosan a Pálffy utcán a Gárdonyi utca és a Lukács Sándor utca között.(A témát a győri gyalogos zónák bővítésével folytatjuk.)