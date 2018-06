Könnygáz - Nincs még felelőse a balul sikerült rendőrségi bemutatónak Győrben

Az eset a Készenléti Rendőrség győri épületében történt. Nyolcvan kisgyereket fogadtak szombaton. Fotó: Kisalföld-archív

Két hónap alatt nem sikerült lezárni a vizsgálatot, így nincs még felelőse annak a rendőrségi bemutatónak, amely során elsős diákok kezébe került egy könnygázkilövő és egy patron, s az el is sült.Június 21-én járt le a nyomozás határideje, amelyet a Központi Nyomozó Főügyészség Győri Regionális Osztálya foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés vétsége miatt rendelt el április 21-én. A Kisalföld elsőként írta meg, mi történt: az egyik győri iskola kis elsősei (összesen nyolcvanan) pályaorientációs napon vettek részt a Készenléti Rendőrség központjában április közepén.A készenlétisek bemutatták a munkájukat és szemléltettek is néhány eszközt, amikkel dolgoznak. A felszerelés mellett a könnygáz használata is szóba került – a patron és a kilövő így kerülhetett a gyerekek közelébe.Vége volt az előadásnak, a többség már az előadótermen kívül volt, amikor – úgy tudjuk – az egyik kisdiák az osztálytársának odaadta a szabadon hagyott patront, az pedig betöltötte a kilövőbe. Elsült, nagy riadalom támadt, főleg akkor, amikor meglátták, hogy egy harmadik gyerek keze vérzik. Összesen négy gyereket vittek a mentők kórházba, a legsúlyosabb sérült a vérző kezű kisdiák volt, akinek a sebét össze kellett varrni.A főügyészség regionális osztálya nyomozást rendelt el tehát az ügyben, s nem volt kérdés, hogy rendőrségi vonalon keresi a felelőst. A határidő – ahogy cikkünk elején írtuk is – tegnap lejárt, de egyelőre nincs válasz a felelős kérdésére.Dr. Kovács Katalin, a Központi Nyomozó Főügyészség katonai ügyésze, helyettes szóvivője megkeresésünkre ugyanis ezt a választ írta: „(...) a nyomozás jelenleg is folyamatban van, határideje 2018. augusztus 21. napja, amely szükség esetén tovább hosszabbítható".Magyarán nem biztos, hogy becsengetésre lezárul az ügy.