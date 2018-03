Könnyező Szűzanya - Kétezer-kétszáz diák imája Győrben - fotók

Három órán át

1697. március 17-én, Szent Patrik ünnepén a Szűzanya-kép szeméből véres könnyek gördültek alá.

Ünnepi szentmisét mutatott be Veres András győri megyés püspök, s az esemény rendhagyó voltát maga a helyszín is példázza: a Magvassy Mihály Sportcsarnokban állították ki a Könnyező Szűzanya kegyképének másolatát. Összesen 2200 diák jött el az egyházmegye 7 iskolájából a „nagy" búcsú előtt egy héttel, ehhez hasonló zarándoklatra még nem került sor.A kezdeményező a püspök volt, Veres András a Kisalföldnek elmondta: hagyománnyá szeretnék tenni ezt a különleges alkalmat.– A Győri Egyházmegyében ennek a búcsúnak rendkívül nagy jelentősége van, tapasztaltuk, hogy idősek, fiatalok egyaránt szívesen jönnek a zarándoklatra. A több évszázados „nagy" búcsúra hatalmas tömegek érkeznek, s azt szerettük volna, hogy legyen az egyházi iskolába járóknak egy külön alkalom, amikor hozzájuk szólunk. És számukra megvilágítva a nap jelentőségét, tudunk együtt imádkozni, együtt lenni, s talán egységes közösség formálódhat a tanulókból. Örülnénk, ha számukra is ugyanolyan természetessé válna, ahogyan szüleik, nagyszüleik számára: ha március tizenhetedike van, akkor eljövünk a Könnyező Szűzanya köszöntésére – mondta a püspök. Hozzátette: a helyszín a nagy létszám miatt rendhagyó, mivel nem férnének el ennyien a bazilikában.A szentmise előtt a püspök köszöntötte is a diákokat, majd elmélkedést tartott Balázs Tamás, a győri Szent Imre-templom plébánosa. Vallásos, fülbemászó, modern énekeket hallhattunk és színdarabot adtak elő.

– Fontos számomra és a családom számára a Könnyező Szűzanya köszöntése, hozzá imádkoztunk az elsőáldozáskor is, s most a szent gyónáskor – mondta a hetedikes Rasztovich Gergő a csornai Rákóczi-iskolából. – Hozzá fohászkodom akkor is, ha egy osztálytársunk beteg, influenzás, gyógyulást kívánok neki.– Akkor is a Szűzanyához imádkozom – mondja a szintén rákóczis hetedikes, Kiss Imre –, ha beteg van a családban, ha bármi baj ér. Meg akkor is, ha dolgozatot írunk. Általában matekdolgozat előtt kérem, hogy segítsen és olyankor mindig jól is sikerül.– A családommal, az iskolával rendszeresen járunk a bazilikába és részt veszünk a Könnyező Szűzanya búcsúján – mondja a kilencedikes Major Sára a győri Aporból. – Nagyon megérint engem az a csoda és ez a kegykép, hiszek abban, hogy a képen könnyezett a Szűzanya, csak azt az egyet bánom, hogy nem láthattam.