Könnyes évadnyitó a Győri Balettnél - fotó

Thales Henrique, Bálint Adél, Luka Dimic és Herkovics Eszter Adria a Győri Balett új táncosai. Fotók: Bertleff András

A város támogatása biztos, így a sikeres munkához minden adott. A közhelyesen hangzó tény nagyon is fontos alap ahhoz, hogy a társulat megvalósítsa az idei évadra tervezett álmokat, köztük a két új bemutatót. A mindig családias társulati ülést a megszokottnál is nagyobb érzelmekkel kezdte Kiss János, aki megkönnyezte négy táncosától a búcsút.Huszonöt év állandó, sikeres színpadi jelenlét után szakmai nyugdíjas lett Pátkai Balázs Harangozó-díjas táncművész, aki bár hivatalosan „csak" negyedszázada tagja a Győri Balettnek, balettiskolás növendékként már színpadra lépett tőle elköszönő igazgatójával. A meghatódás így lett teljesen indokolt: „Kisgyerek volt, mikor fogtam a kezét és együtt szaladtunk a színpadon a Jézus, az ember fiában..." (1986-ot írtunk ekkor, a szerz.)Huszonöt évet volt a társulat tagja Fuchs Renáta is, 19 év után a táncművészeti egyetemen fog tanítani Sóthy Virág, két gyermekét neveli családanyaként Horváth M. Lilla. Molnár Ilona igazgatóhelyettes decemberben köszön el, hiába a határozott marasztalás.

Repertoáron marad



Szegény Dzsoni és Árnika, Rómeó és Júlia, Belső hangok, Romance, Bolero, Carmina Burana, Diótörő, Egy varsói menekült.

Hogy milyen lesz a két új premier? Kiss János azoknak a nézői igényeknek kíván megfelelni, akik meglepetést várnak a társulattól. Nathaniel Hawthorne A skarlát betű és Antoine de Saint-Exupéry A kis herceg című művéből készül az évad két új bemutatója. A skarlát betű premierje november 11-én lesz, a regényből készülő táncjátékot Velekei László koreografálja, a próbák már elkezdődtek, nemzetközi stáb segíti az ősbemutatót.A kis herceget gyerekeknek készítik, a bemutató jövőre lesz Zachár Loránd koreográfiájával. A Győri Balett missziónak tekinti, hogy a kisebbekhez is szóljon, „a jövő a mi kezünkben van, nekünk kell gondoskodni arról, hogy kineveljük a gyerekeket, »megfertőzzük« a táncművészettel, a színházművészet szeretetével" – érvelt az igazgató.Az országos évadnyitó ünnepség szeptember 8-án lesz a Győri Nemzeti Színházban, mellé Magyar Művészeti Akadémia – A színházművészet jövője címmel konferenciát szerveznek. A közönség a délután öt órakor kezdődő gálán az idei Kaszás Attila-díj kitüntetettjét ismerheti meg.A győri kötelezettségek mellett a nemzeti elvárásoknak is meg kell felelniük, így ismét lesz karácsonykor Diótörő a veszprémi, budapesti és szombathelyi arénákban. Külföldi turnéhelyszínként Bécs, Olaszország és Moszkva már biztos. Az évad ezúttal a 14. táncfesztivállal zárul, amit június 18-tól rendeznek.A társulatba négy táncos érkezik: Bálint Adél, Herkovics Eszter Adria, Luka Dimic, Thales Henrique. A két férfi táncos szerb és brazil nemzetiségű, Bécsből szerződnek Győrbe. A gazdasági csoportot Faludi Armilla vezeti.