Koncertekkel segít a győri zenekar - A Hetedik Bekezdés verseket bújtat rockzenei köntösbe

A Hetedik Bekezdés győri zenekar és a mosonmagyaróvári Lions Club közösen szervezték az október 13-i jótékonysági koncertet. Fotó: H. Baranyai Edina

Sokat mozgunk Győr-Budapest vonalon, éves szinten 8-10 koncertet adunk. Zenekari célunk – ha úgy tetszik, álmunk –, hogy egyszer egy balatoni településen léphessünk fel, valamilyen nyári program részeként

Elsősorban beteg gyerekeknek szeretnénk segíteni, de adtunk már koncertet lakástűz-károsult család javára, és zenéltünk már óvoda vagy alapítvány – például a Lurkó-, a Gézengúz-, és a Csodalámpa Alapítvány – támogatásáért is.

A zenekar 2019-ben sem rakja le hangszereit – januárban néhány új dal megírására készülnek, február-márciusban pedig újabb adománygyűjtő koncertet szeretnének adni. Terveik között az is szerepel, hogy stúdiófelvételeket készítsenek.

A Hetedik Bekezdés lassan kilenc éves múltra tekinthet vissza, ez idő alatt tizenhat saját szervezésű jótékonysági koncertet adtak. Dallamos rock zenét játszanak, verseket is megzenésítenek. Legyen szó Kosztolányi, József Attila vagy Reményik költeményeiről, a zenészek egyedi formában hozzák el azokat a közönségnek.Sőt, jó néhány saját szövegük is van, ezekhez szintén ők szerzik a zenét. Az énekesből, dobosból, gitárosból és basszusgitárosból álló csapat jelenleg új gitárost keres, ami nem könnyű feladat. „Ilyenkor fontos, hogy nem csak zeneileg, hanem emberileg is össze kell hangolódnunk azzal, aki szívesen csatlakozna hozzánk" – mondja Károlyi Balázs zenekar-vezető.A Hetedik Bekezdést gyakran hallhatjuk városi rendezvényeken, felléptek például többször a Győri Édes Napokon, és az augusztus 20-ai rendezvények keretein belül is.– meséli a basszusgitáros.Honnan ered a jótékonysági koncertek ötlete? Károlyi Balázs már régen kigondolta, hogy ha egyszer lesz zenekara, akkor azzal jó célok mellé szeretne állni.A Hetedik Bekezdés szívesen zenél együtt más zenekarokkal, tervezik, hogy jövőre az Esti Egyenleggel álljanak színpadra.Idei utolsó nagyobb fellépésük a december 8-i Zenés Családi Mikulásdélután lesz. „Számos kísérőprogram lesz az ETO Parki jótékonysági koncert idején, például bűvész előadást és veterán autó maketteket is megtekinthetnek a családok. Az idei lesz a hatodik mikulásdélután, így ez már hagyománynak számít".