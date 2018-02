Koncertek, előadások, kiállítások, vásár és gyermekprogramok a Győri Tavaszi Fesztiválon

Koncertek, előadások, kiállítások, vásár és gyermekprogramok is szerepelnek az idei Győri Tavaszi Fesztivál programjában, amelyet március 15. és április 3. között rendeznek a megyeszékhely több helyszínén -tájékoztatta a szervező Győri Művészeti, Fesztivál- és Művelődési Központ igazgatója az MTI-t.



Tóthné Kardos Krisztina elmondta, hogy az összművészeti fesztivál egyben a szilveszterig tartó Négy Évszak Fesztivál kezdete is. Március 15-én a hagyományos városi koszorúzási ünnepséggel és katonai díszfelvonulással indul a programsorozat.



Másnap Szirtes Edina Mókus hegedűművész, Szokolay Dongó Balázs népzenész és Fassang László orgonaművész ad közös koncertet Metszéspontok címmel az Evangélikus Öregtemplomban. A koncerten három zenei világ találkozásának lehetnek tanúi a résztvevők.



Március 16-án és 17-én rendezik meg a győri Nagyboldogasszony székesegyházban az Ír-Magyar Napokat. Az esemény célja a két ország közötti kulturális és szakrális kapcsolatok erősítése. Ennek alappillérét a győri bazilikában őrzött Könnyező Szűzanya-kegykép, az Ír Madonna jelképezi, amelyet Walter Lynch, az írországi Clonfert püspöke menekített Győrbe. Szombaton ír hangulatú kézműves foglalkozást tartanak a legkisebbeknek, majd a Greenfields együttes ad koncertet, végül ír táncházat rendeznek.



Március 19-én Áramlás címmel nyílik fotókiállítás Keleti Éva Kossuth- és Balázs Béla-díjas fotográfus képeiből a Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér Kisfaludy Károly Könyvtárában. A művész képei nemcsak a múlt és jelen között teremtenek kapcsolatot, hanem a különféle művészeti ágak között is. Aznap a Zichy-palotában a Momento vonósnégyes is fellép.



Egy régebbi és egy új produkcióval érkezik a megyeszékhelyre a budapesti Rózsavölgyi Szalon. Március 22-én a Napfény kettőnknek, március 23-án pedig a Kérem, én még nem játszottam című előadásokat mutatják be a Generációk Házában.



Március 23. és 31. között húsvéti vásárt rendeznek az Arany János utcában, 24-én pedig Spontárlat címmel beszélgetős kiállítás nyílik, Debreczeny Zoltán és Papp Norbert festőművészek, Baumann Béla fotóművész, Klesitz Piroska illusztrátor, fotográfus és P. Kovács Péter vasszobrász részvételével az Arany János utcai Képkeretező Művészgalériában.



Március 24-én a Zichy-palotában a Műhely folyóirat rendez estet fiatal magyar költőknek, az Egyetemi Hangversenyteremben pedig Gerendás Péter, a fesztivál visszatérő vendége lép fel, aki ezúttal Bob Dylan Nobel-díjas amerikai énekes dalait játssza magyarul.



Másnap a Generációk Házában hímestojás-kiállítást és vásárt tartanak. Március 26-án Kepes András Csillagok nyomában címmel tart előadást a Zichy-palotában, 27-én pedig Náray Tamás divattervező mutatja be Zarah című könyvét.



Március 29-én a József Attila Színház Boldogság című darabját adja elő a Vaskakas Művészeti Központban, ahol április 3-án Lázár Ervin A Négyszögletű Kerek Erdő című előadását láthatják a legkisebbek.