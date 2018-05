Kőhalmi-Kara Zsuzsanna tükörrel szemben, és tükörnek háttal

Amikor a Győri Balett 1981-ben létrehozta a Gombos Ferenc Általános Iskola balett tagozatát, Kara Zsuzsanna a legelső évfolyamba nyert felvételt. Mestere volt Ludmilla Cserkaszova és Markó Iván. Attól kezdve eggyé vált a Győri Balettel, hiszen a gyerekszerepeket már a balett tagozat kisdiákjai táncolhatták el. Harmadik otthona pedig immáron a Széchenyi István Egyetem lett. Fiatal kolleginaként értékteremtő munkájának tapasztalatait kamatoztathatja a Művészeti Karon. Táncművészként, koreográfius-asszisztensként és táncpedagógusként is maradandót alkotott, nem csak a Győri Balettben, hanem a Győri Tánc- és Képzőművészeti Általános Iskola, Szakgimnáziumban és a Lepke oviban egyaránt.

Jézus, az ember fia volt a legelső premierem, 1986-ban. Fergeteges élményt adott. Pesten volt a bemutató, három hétig a fővárosban próbáltunk, felköltözött szinte az egész iskola. Felejthetetlen élmény marad, ahogy Markó Iván nekünk, gyerekeknek mesélt a hitről, az alázatról. Nagyon sok lelki töltetet kaptunk már abban az egy darabban. Azt mondhatom, hogy a hatása máig is kitart"

Kőhalmi-Kara Zsuzsanna, a Győri Balett magántáncosa Az Operaház fantomjában, Charlottaként.

Koreográfus asszisztensként az elmúlt hat évben tizenöt premiert dolgozhatott végig.

– mondja Zsuzsa, és ahogy mesél róla, érezhetően egy másik dimenzióba kerül, újra abban az időszakban él.„Hihetetlenül szerencsések voltunk. Az első évfolyamra különösen odafigyeltek, nagy szeretettel vettek körül. Gyimesi Tamás igazgatóval az élen mindenki azon volt, hogy a táncművészképzés a lehető legkülönlegesebb legyen. Amikor pedig átkerültük a szakközépiskolába, a csoda folytatódott tovább. A Kazinczyból a legjobb tanárokat kaptuk. Z. Szabó László vitte a kultúrtörténetet, Váray László az ütős hangszereket. A színészmesterségből Berek Kati tanított minket. A gyerekeim néha megkérdezik reggel fél hétkor a tea mellett, amikor túl nehéz nekik az iskolatáska, hogy anya, te szerettél suliba járni? Csak azt mondhatom nekik, hogy nem volt egyetlen olyan órám sem, ahol unatkoztam volna.Kőhalmi-Kara Zsuzsannának csaknem félszáz premierje volt a Győri Balettben. A gyermekszerepek között a Jézus, az ember fia után következett a Bulgakov és a többiek, az Álmok ura, a Párizs gyermekei és az Ünnep. Felnőtt táncosként a Monarchia, Monarchia című darabban már főszerepet táncolhatott. A Carmina Buranát, és benne Királynőként Zsuzsát nagyon sokáig láthatta a közönség. Ugyanilyen emlékezetes marad Orfeo Euridikéjeként is.



Nagyon szerettem táncolni a Misztikus víziókban. Mind a tánctechnika, mind a koreográfiai stílus, mind a zene, Rachmaninov zongoraversenye nagyon közel áll hozzám. Velekei Lászlóval táncoltunk egy gyönyörű duettet. Azóta is bármikor, bármennyiszer eltáncolnám"

A Magyar Arany Érdemkereszttel ismerték el munkásságát.

– mondja Kőhalmi-Kara Zsuzsanna, aki Máté fia világra jötte után Az Operaház fantomjában tért vissza a színpadra Charlotta szerepében.Ez volt az első alkalom, hogy negatív karaktert kellet megformálnia. Miután pedig az ikrek, Virág és Zalán is megszülettek, a Zorbából Bubulina szerepével lepték meg Pátkai Balázs partnereként. Ezzel párhuzamosan kapta meg a lehetőséget Kiss János balettigazgatótól, hogy koreográfus asszisztensként is megmutatkozhasson. Azóta az elmúlt hat évben tizenöt premiert csinálhatott végig, és ma már a balett terem másik oldalán, a tükörnek háttal próbálja a fiatalabb táncművészeket a saját tapasztalataiból, tudásából, szellemiségéből rávezetni arra, hogy mi is a táncművészet lényege.Zsuzsa szerint nyilván fontos, hogy minél jobb testtudattal, stílussal tudják előadni a darabot, és minél szebb, tökéletesebb legyen a technika, de ennél talán még fontosabb, hogy át is jöjjön az, amit el akarnak mondani. Hogy végül a nézők közös élményként élhessék át a katarzist. Azt a különlegeset, azt a győrit, ami csakis itt, ebben a társulatban jött létre és halmozódott fel az elmúlt évtizedekben. Mindazt az értéket, amit a győri táncművészek megteremtettek. Közöttük Kőhalmi-Kara Zsuzsanna magántáncos, aki művészileg és emberileg egyaránt kiemelkedő munkája elismeréseként nemzeti ünnepünkön a Magyar Arany Érdemkeresztet vehette át.