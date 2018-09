Kockanapok, tökfesztivál, koncertek - megyei programajánló a hétvégére

Győr és környéke Győr



KépZengjünk!

09. 22., szombat

Csikóca Művészeti Műhely és Kiállítótér, 15-17 óra

Csikóca-műhelyfoglalkozás.

Gondoltad volna, hogy nálunk szinte mindennel lehet zenélni? Nem hiszed? Gyere és nézd meg, hogyan! A Csikóca Művészeti Műhely és Kiállítótér szeptemberi foglalkozásán a képzőművészet mellé a zene szegődik társul, hiszen az őszi időszakban látogatható kiállításon kortárs illusztrátorok képein keresztül léphetünk be a muzsika világába.

A kiállítás megtekintése és az inter-

aktív tárlatvezetés után a műhelyben mindenki elkészítheti zenélő képét.



Historica-koncert

09. 22., szombat

Club Django (Bartók Béla út 3.)

19 óra: Kapunyitás.

20 óra: Katapult.

21.30 óra: Historica.

Belépőjegy: 2000 Ft.



Retró táncos est

09. 22., szombat

Marcal étterem, 18 óra

A táncos kedvű vendégeket várják. A jó hangulatról gondoskodnak a Loyd Egylet tagjai. Somogyi Ferenc – zongora, ének, Bogdán Eszter – ének, Német Otto – gitár mandolin, és Babos István – dob, ének. Jelentkezni az étterem telefonján, a 431-330-as számon lehet.



Playlist Night

09. 21., péntek

Búgócsiga Akusztik Garden

A belépő 22 órától 500 Ft.



Critical Mass Afterparty

09. 21., péntek

Búgócsiga Akusztik Garden, 21.30 óra



Rómer Filmklub

Rómer-ház

Jegyár: normál: 1000 Ft / diák, nyugdíjas: 800 Ft.

09. 22., szombat

17.30 óra: Ramen shop.

09. 23., vasárnap

15.15 óra: Táncterápia. Feliratos, angol romantikus film 17.30 óra: Az élet napos oldala. Feliratos svéd vígjáték 20 óra: Valami Amerika 3. Magyar vígjáték

A Valami Amerika 3. története szerint Tamás, Ákos és András, a balek testvérek minden eddiginél lehetetlenebb helyzetbe kerülnek a szélhámos Alexnek köszönhetően. A körülményeket bonyolítja a rendőrség és a két rivális maffiabanda, Baláék és Toniék is. Egy rejtélyes, milliókat érő lopott bélyegért indul hajsza, aminek tétje a fiúk sorsa. Eszter és Timi is beleveti magát a nyomozásba, mindenki versenyt fut az idővel. Vajon ezúttal is sikerül kikeveredniük a slamasztikából?



Kockanapok – kiállítás és játszóház

09. 22–23., szombat-vasárnap

Famulus Business Hotel, 9-18 óra

A Kockanapok győri kiállításán mindenki találhat magának fantasztikus, egyedi építményeket a kedvenc témáiból! Fiúknak-lányoknak, szülőknek-gyerekeknek egyaránt különleges élmény, egy igazi családi program!



Nagy idők, nagy emberek

09. 22., szombat

Találkozás: Baross úti látogatóközpont/Tourinform, 10 óra

„Nagy idők, nagy emberek" történetei nyomán kutatjuk a város rejtett értékeit, történeteit. Ezekhez a történetekhez természetesen ismert vagy kevéssé ismert polgárok, művészek, uralkodók, hadvezérek, tanárok, szerzetesek élettörténeteinek izgalmas, érdekes fejezetei is kapcsolódnak. Nem a városnézés megszokott útvonalán sétálunk és nem csak a lokálpatrióták által jól ismert történeteket meséljük el!

Részvételi díj: 2500 Ft/fő; klubtag, diák, nyugdíjas: 2000 Ft/fő.



A Generációk Háza programjai

09. 21., péntek

17–20 óra: Piktortanoda – kreatív alkotás, szórakozva tanulás! 17–21 óra: A Rába Táncegyüttes próbája.

09. 22., szombat

9–15 óra: A Gondviselés Alapítvány játszóháza. 8.30–10 óra: Népiékszer-készítő tanfolyam. 10.30–12.30 óra: Népiékszer-készítő klub Kiss Ágotával.



Mini Októberfeszt

Lima Pub and Hostel (Arany János utca 13.)

09. 21., péntek

19 óra: A Vaskakas Sörfőzde szülinapi sörbemutatója és közönségtalálkozó Vida Norberttel és Mórocz Tiborral.

09. 22., szombat

19 óra: A Vaskakas Sörfőzde szülinapi after partyja DJ Elffellel.

09. 25., kedd

19 óra: Házi sörfőzők tematikus estje Horváth Zsolttal (előregisztráció szükséges).

09. 26., szerda

19 óra: Bemutatkozik a Fehér Nyúl Sörfőzde.





Nagyszentjános



Tökfesztivál

09. 23., vasárnap

Sportpálya, 15–19 óra

IX. Nagyszentjánosi Tökfesztivál és Szent Mihály-napi tűzgyújtás. Tökfaragás, tökmagpöckölés, csillámtetkó, lufihajtogatás, világító lufik, tökágyú, töklápjáró, zsíros kenyér lila hagymával, tea, forralt bor, harmonikaszó. Énekel a Nefelejcs Nyugdíjasklub énekkara, játszik a Linkószer citerazenekar.







Sopron és környéke



Fertőd



Charley nénje

09. 22., szombat

Kulturális és Szolgáltató Központ, 19 óra

Zenés vígjáték két részben. Jegyár: 2500 Ft.





Mosonmagyaróvár és környéke





Mosonmagyaróvár



A Magyar Nemzeti Cirkusz Mosonmagyaróváron

09. 19–23., szerda-vasárnap

A héten Mosonmagyaróváron látható ifj. Richter József és csapatának díjnyertes műsora!

Itató

Hétköznap: 18 óra

Szombat: 15 és 18 óra

Vasárnap: 11 és 15 óra



A Győrben aratott sikerek után Mosonmagyaróváron látható mától a Magyar Nemzeti Cirkusz legújabb produkciója. A monte- carlói cirkuszfesztiválon nagy sikert aratott műsorszámok is szerepelnek a repertoárban.



A műsorban látható többek között Richter József Jr. és lovas akrobatáinak hungarikummá nyilvánított produkciója, fellép Bruno Raffo csodálatos oroszlánjaival, Don Christian, René Caselly négy elefánttal és négy lóval, valamint Merrylu és ifj. Richter József egzotikus állataikkal. De látható lesz a világhírű Gerling csoport a magas dróton hajmeresztő, dupla halálkerék mutatványukkal és Super Silva, az igazi Pókember Brazíliából.



A produkcióról bővebben tájékozódhatnak a www.magyarnemzeticirkusz.hu oldalon.

Mosonmagyaróvárt követően Sopron a turné utolsó, megyei állomása:

Sopron, Balfi út, Anger-réti sporttelep: 2018. 09. 26–30.



KISALFÖLD-ELŐFIZETŐK 1500 Ft/db (B szektor) áron válthatnak belépőjegyet a mosonmagyaróvári és soproni előadásokra. A belépőjegyek a szerdai vagy csütörtöki 18 órás vagy a vasárnapi 11 órás előadásra használhatók fel. A felhasználás napját a belépőjegyen fel kell tüntetni, és később nem módosítható! Jegyvásárlás a Kisalföld ügyfélszolgálati irodáiban.



Fotókiállítás

09. 21., péntek

Flesch-központ, 18 óra. A Mosonmagyaróvári Fotóegyesület 25 éves jubileumi kiállítása.



Bütykölő szakkör

09. 21., péntek

Fehér Ló Közösségi Ház, 17 óra

Angyalkás figurák, őrangyalok készítése, valamint gyöngyfűzés. Anyagköltség: 500 Ft.



Babaszínház: Síppal, dobbal

09. 23., vasárnap

Fehér Ló Közösségi Ház, 10 óra

A Vaskakas Bábszínház előadása. A belépőjegy: 800 Ft gyermek számára, 1200 Ft felnőtteknek.



Tompeti és barátai koncert

09. 23., vasárnap

Flesch-központ, 16 óra



Rock & roll aréna

09. 22., szombat

UFM-aréna, 19 óra

Sétálójegy ára: 6000 Ft. Asztalos jegy: 7500 Ft. VIP asztalos jegy: 9000 Ft.



Kórushangverseny

09. 22., szombat

Mosoni Nepomuki Szent János-plébániatemplom, 19 óra





Lébény



Kórustalálkozó

09. 22., szombat, 17 óra

Szent Jakab-templom, 17 óra

Fellép: Püski Énekkar, Pax Humana Kórus, Vox Angelica Kórus. 18 óra: Szentmisét tartanak a kórusok közreműködésével. A belépés ingyenes, az esetleges adományokkal a lébényi Boldog Jolán Karitász-csoportot támogatják. Rábaköz és környéke Csorna



Csányi Sándor-est

09. 22., szombat

Városi Műv. Központ, 18.30 óra

Miért ne próbáljuk megérteni a nőket? Csányi Sándor színházi estje. Egyszemélyes vígjáték. A „stand-up comedy" elemeit is ötvöző fergeteges előadás arról, hogy miért nem értik meg a nőket a férfiak. A felhőtlen és szórakoztató színházi este során nézőink bepillantást nyerhetnek a férfiúi és a női lélek rejtelmeibe.