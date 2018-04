Klasszikus színházi évad költözés előtt Győrben

Ősbemutatónak lehetnek szemtanúi azok, akik idén decemberben megtekintik a Fenyő Miklós és Egressy Zoltán közös munkájával megszülető Aréna című musicalt. Ennek kapcsán a rendező Forgács Péter elmondta, a Portugál alkotója, Egressy Zoltán személye garancia arra, hogy szórakoztató musical születik.

A költözés előtti évad különleges lesz a Győri Nemzeti Színházban. Illyés Gyula Fáklyalángjának negyven éve, 1978. október 31-én tartották a premierjét, az volt a győri színház első bemutatója. A negyven év tiszteletére évados műsorfüzetet adnak ki az évek alatt Győrben tevékenykedő művészek személyes gondolataival, bemutatva a bérletek névadóit.Csütörtökön a színház csillárszintjén tartott sajtótájékoztatón ismertették a 2018–2019-es évadot. Az előző, Örökzöld nevet viselő évadban 11.381 bérletet értékesítettek, ez csúcsot jelentett a színház történetében. Az idei évad a Klasszikus nevet kapta, amelyben ismert, de Győrben korábban túlnyomórészt nem játszott darabok is megtekinthetők.Mielőtt Forgács Péter igazgató részletesen is beszámolt volna a repertoárról, Radnóti Ákos alpolgármester méltatta a színházat és kitért rá: a város költségvetésében 4,5 milliárd forint jut a kultúrára, a színház pedig 1,6 milliárd forintból gazdálkodhat.Ezek után nézzük a választékot. Mikszáth Kálmán és Závada Pál színművét, a Különös házasságot Valló Péter rendezésében 2018 szeptemberében láthatjuk először, Csehov Sirályát októberben, a rendező Bagó Bertalan lesz.Novemberben a Győri Balett az első világháborús áldozatoknak emléket állító, elgondolkoztató balettel jelentkezik. A Black to Say Silence zenéjét a spanyol Fernando Lázaro szerezte, koreográfusa Ángel Rodriguez. Kiss János, a balett igazgatója felvetette még, hogy jövőre, a költözéskor közös sétát terveznek a színházból az olimpiai parkba.Nagyszerű tapasztalatokat hozott a tavaly létrejött Co-Opera, vagyis több színház együttműködése, ami idén is folytatódik. Jövő februárban Szabó Máté rendezésében Mozart vígoperáját, a Figaro házasságát állítják színpadra, ebben Medveczky Ádám is szerepet vállal.Márciusban Steinbecktől az Egerek és emberek kerül sorra Radó Denise rendezésében. Az egyik főszerepet Járai Máté kapja, aki a sajtótájékoztatón elmondta: számára jutalomjáték a darab, régi kedvence a világirodalom egyik legnagyszerűbb barátságát bemutató mű. Akárcsak az épület, ő is idén lesz negyvenéves, bízik abban, hogy még nem szorul renoválásra. A nagyszínházi bemutatók sora egy operettel, a Bob herceggel zárul, a rendező Radó Denise.A Kisfaludy Teremben Goldoni komédiája, a Két úr szolgája és Heltai Jenőtől A tündérlaki lányok látható, a Vill-Korr-sulibérlet keretében Kszel Attilától a Mágusok és varázslók, illetve a Ludas Matyi Jr., míg Simon Kornél rendezésében A kis herceg kap helyet. Műsoron marad a nagyszínházban az István, a király, amelyet szombaton láthatunk először Győrben, az Abigél és A padlás, míg a Kisfaludyban a Csoportterápia, a Primadonnák és A Pál utcai fiúk.