Kiváló győri tanár díjaztak Fertődön - fotók

Fertődön minden évben a Margit naphoz kötődően megemlékeznek Cziráky Margitról (1874-1910). A grófnő Esterháza második felvirágoztatását tartotta élete egyik fő céljának, arra törekedett, hogy az adósságok rendezésével új életet vigyen Esterházy Fényes Miklós kastélyába. Az emberek életével legalább ennyire törődött: óvodákat, iskolákat, kórházakat alapított, gyámolította a szegényeket. Rövid, de annál tartalmasabb életéről ma is legendákat mesélnek a helybéliek. Kedves személyét szeretettel őrizte meg az utókor, melynek egyik fontos eseménye a nevét viselő életműdíj átadása, amelyet a Bagatell Alapítvány hozott létre 2010-ben, herceg Esterházy Miklós felesége halálának 100. évfordulója emlékére. Olyan személy kaphatja meg az elismerést, aki munkásságával Fertőd és a megye hírnevét gyarapította, elősegítve a város hazai és nemzetközi ismertségének növekedését.A díjat a napokban adták át az Esterházy-kastély Narancs-házában. Harsányi Emesétől az alapítvány közösségépítő önkéntesétől - aki az esemény szervezője - megtudtuk, hogy az ünnepséget megtisztelték a fertődi Haydn Kórus még élő tagjai és Gyömöre község prominens képviselői. Mint minden évben, így természetesen az idei átadási ünnepségen is a környék iskoláinak diákjai adtak zenés, táncos kulturális műsort, a Marionett Alapfokú Művészeti Iskola tanárai és diákjai közreműködésével.Ebben az évben Dr. Nagy Miklós kapta a Cziráky Margit életműdíjat, aki fél évszázadon át aktív részese, irányítója volt Győr-Moson-Sopron megye zenei életének. A laudáció ismertetése után az emlékplakettet - mely Molnár Mercédesz Dorisz szobrászművész alkotása - és az oklevelet Reinhofferné Fülöp Gyöngyi, a Bagatell Alapítvány Kuratóriumának elnöke adta át Dr. Nagy Miklósnak. A magát elsősorban ének-zenetanárnak, karnagynak tartó, jövőre 90. életévét betöltő Miklós bácsi igazi reneszánsz személyiségnek tekinthető. Több hangszeren játszott, zenét szerzett, volt szakfelügyelő, zeneiskolai igazgató, tanszékvezető főiskolai tanár, kórusvezető. Népművelői, nevelői tevékenységét mindig is a következetesség, szerénység, igazságérzet és mélységes emberiesség hatotta át. Keze alól sok-sok zeneértő, hangversenyeket látogató ember és a zene szeretetét nevelőmunkájában átadni képes pedagógus került ki. A "kultúra alázatos szolgálatával" elévülhetetlen érdemei voltak másokkal együtt a megye kórusmozgalmának, zeneoktatásának alakításában. Emlékezetes esemény kezdeményezőjeként részese volt a Haydn halálának 150. évfordulóján 1959-ben rendezett megyei dalostalálkozónak, melynek összkarát a fertődi kastély udvarán maga Kodály Zoltán vezényelte. Ezt követően rendszeressé váltak a zenei rendezvények Fertődön, megalapozva napjaink sokszínű, tartalmas kulturális eseményeinek sorát.Nagy Miklós kezdeményezte és 1969-ben létrehozta a kastélyban a Zenei Tábort. A megye több településén, így Fertődön is ének-zenei iskolák és a hangszeres zeneoktatás elindítását szorgalmazta, s még olyan kis faluban is, mint például Gyömöre! Kodály Zoltánnal és ifjabb Bartók Bélával kialakult jó kapcsolata is hozzájárult ahhoz, hogy a megye zenei élete elismertté váljon és jobban bekapcsolódjon az országos vérkeringésbe. Többdiplomás tudós emberként tanított, nevelt, publikált, kórusokat dirigált és mind ezek mellett kedvenc hobbijára, a kertészkedésre is volt ideje.A megye, ezen belül Győr városának zenei életben és az oktatásban kimagasló érdemeket szerzett Tanár Úr visszaemlékezéseit tartalmazó önéletírása 2015-ben jelent meg Marosné Németh Zita szerkesztésében, aki Őt a megye "Kodály Zoltánjának" titulálta gazdag művészi életútját méltató bevezetőjében.Dr. Nagy Miklós tanár úr megtekintette a tiszteletére összeállított ünnepi műsort, majd a díj és az oklevél átvétele után megköszönte a Bagatell Alapítvány kultúra iránt elhivatott kuratóriumának döntését, a számára oly kedves elismerést. Megosztotta a fertődi zenei élet újbóli felvirágoztatása idejéből őrzött emlékeit a hallgatósággal, akik közül többen aktív részesei voltak ezen küzdelmes, de szép időszaknak. Kiemelte a családi háttér szerepét, felesége odaadó támogatását, gondoskodását és lányai féltő szeretetét. A díjátadó rendezvény ünnepi szentmisével folytatódott a kastély kápolnájában, majd a rendezvény résztvevői elzarándokoltak Cziráki Margit sírjához és mécseseket helyeztek el a Credo feliratú egyszerű kőkeresztnél. A meghitt pillanatok után érdekfeszítő figyelem kísérte Dr. Bardi Terézia tájékoztatását az Esterházy név évszázadok múlásával alakuló változatairól és a család történetéről, valamint Harsányi Emese kiegészítő információit a grófnő életéről és halála körülményeiről.Ezen a délutánon, estén azt éreztük, hogy egy Angyal repült át Fertőd felett Margit grófnő képében és átölelt minket az Isten. Köszönjük a feledhetetlen találkozásokra lehetőséget adó rendezvényt a Bagatell Alapítványnak és minden támogatójának.A Fertőd-süttöri templom harangja minden Margit-napon megszólal a grófnő emlékére. A gyömörei Szent-Mihály templom sokat megért ódon orgonája pedig úgy hiszem most magától is megszólal a díjazott dicséretére és gyönyörű hangját talán a pusztinai nagy hegy alatt is hallani fogják. A kitüntetéshez gratulálunk és további szép éveket jó egészséget és örömöket kívánunk a Tanár Úrnak és kedves Feleségének - írta Tudósítónk, Takács Zoltán.