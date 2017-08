Kitüntetés Kóczy T. Lászlónak

Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere augusztus 20-a alkalmából Magyar Érdemrend Középkereszt kitüntetést adott át Kóczy T. Lászlónak, a Széchenyi István Egyetem professzorának.

Az egyik legmagasabb magyar állami elismerés adományozásának indoklása szerint „Kóczy T. László kiemelkedő munkabírással és eredményességgel vesz részt a Széchenyi István Egyetem tudományos teljesítményének, kiterjedt kapcsolatainak szervezésében. 2013 óta az Egyetem Doktori Tanácsának és egyben Tudományos Tanácsának is elnöke. Ebben a minőségben meghatározó módon járult hozzá az intézmény nemzetközi tudományos kapcsolatrendszerének a megszilárdításához és jelentős kibővítéséhez, a tudományos utánpótlás neveléséhez.



Az elmúlt négy év során az Egyetem kapcsolatrendszere kiegyensúlyozott és dinamikus bővülést mutatott. Kóczy T. László az elmúlt években kiemelkedő tevékenységet folytatott a tehetséggondozásban is, ma is az Egyetem legeredményesebb és legtermékenyebb doktorandusz-témavezetője, számos sikeres posztdoktori pályázat mentora. Vezeti az Új Nemzeti Kiválósági Program doktori, hallgatói, doktorjelölti szintjeinek bírálatát, koordinálását, a konferenciák szervezését és a kiadványok szerkesztését. Tevékeny szerepet vállalt az Egyetemen megindult, a Magyar Nemzeti Bank Pallasz Athéné Alapítványa által támogatott menedzsment témájú, nemzetközi kihatású, angol nyelvű doktori program kialakításában, a külföldi vendégelőadók meghívásában.

Közben töretlenül folytatja nagy nemzetközi elismertségű kutatási tevékenységét, s ma a nemzetközi rangsorokban a hazai 100 legjobb tudományos teljesítményű kutató között szerepel.



Tudományszervezési és kutatási munkája mellett Kóczy T. László intenzív és szerteágazó jótékony és közhasznú tevékenységet is folytat, s ezzel kiemelkedik a hazai egyetemi közegből.



A Szt. Móric és Lázár Lovagrend magyarországi delegátusaként és a Szt. Mór Alapítvány kuratóriumi tagjaként évek óta szervezője és irányítója az elsősorban kárpátaljai egyházközségekhez irányuló adományok gyűjtésének és kiszállításának.A Szuverén Máltai Lovagrend tagjaként és tisztségviselőjeként folyamatosan résztvevője különböző jótékony célú tevékenységeknek.



Öt éve a Győr--Moson-Sopron megyei Szt. Hubertusz Alapítvány kuratóriumának elnöke, évente jótékony célú bál, gyermekrajzpályázatok szervezője, célzott adományok kezdeményezője (kápolnaépítés, szobor- és emlékműállítás, rászorulók megsegítése).



A győri civil szervezetek (Rotary, Lions, Borlovag klubok) által szervezett éves jótékony célú Kantharosz Gála és Aukció résztvevője, magas értékű aukciós tárgyak felajánlója, e szervezetek tagjaként különböző jótékony célú akciók aktív résztvevője



A vörösiszap katasztrófa károsultak javára felajánlotta Publikációs Nívódíjának összegét és aktív résztvevője volt Győrben akárosultak javára rendezett jótékonysági aukciónak."