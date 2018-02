Kiterjesztették a látogatási tilalmat a győri kórházban

A Petz-kórházban legutóbb elrendelt látogatási tilalmat (az influenza miatt) a C épület harmadik emelete után az ötödik emeleten is be kellett vezetnie dr. Tamás László János főigazgatónak.



Csütörtöktől nem lehet a betegeket látogatni a pulmonológiai osztályon, az onkológián, ezek krónikus részlegein, a bőrgyógyászaton, illetve a B épületben található központi intenzív osztályon.



A kórház által kiadott közleményben szerepel az is: "Elrendelem az érintett osztályokon a higiénés rendszabályok fokozott betartását ,munkatársaink és az osztályon fekvő nem lázas betegek védőoltásban való részesítését."



A kényszerű szigorítás visszavonásig érvényes.