Kísérletbazár és Techtogether Győrben: ez maga az iskola + videó

„Ez maga az iskola" – utalt Dr. Földesi Péter rektor a Techtogether eredményhirdetésén arra, hogy a Széchenyi-egyetem gyakorlatorientált képzéseit, a világ élvonalában szereplő hallgatói csapatok mindennapjait, illetve a campus szerteágazó laborhálózatát hasonló életérzés hatja át, mint ezt a jó hangulatú vetélkedővel és kísérletek százaival telt gazdag napot.A Kísérletbazár a Mobilis Interaktív Kiállítási Központ egyik fő rendezvénye. Az ország minden részéből érkeznek ilyenkor a világra nyitott, kíváncsi, kísérletező kedvű általános- és középiskolás diákok, és a legjobb science centerek is bemutatják különleges látványelemeiket. Saját bemutatótere volt például a Mobilison kívül az óvári FUTURÁ-nak, a debreceni Agórának, az egri Varázstoronynak és a Csodák Palotájának is.„Idén ráadásul csavartunk a programon. Korábban megnézhették a kísérleteket a gyerekek, most saját kísérleteiket is magukkal hozhatták és bemutathatták vagy a saját pultjukon, vagy már a központi kiállítótérben felállított színpadon is" – mondta Dr. Dőry Tibor, a Mobilis ügyvezetője.Vámosszabadiból az egész alsótagozat eljött. Kamocsai Antalné tanítónő érkezésük után nem sokkal a Csillagok háborújából ismert R2-D2 robottal fotózta a lukrókat. Mint mondta, már most nagyon jól érzik magukat, és kíváncsian várják, miket láthatnak még a nap során.A vámosszabadi kisdiákok a sok-sok látogatóval együtt hosszasan elidőzhettek például a Czuczor Gergely Bencés Gimnázium bemutató pultjai előtt. Három csapattal érkeztek, az elektromágnesességgel, a súrlódással, a folyadékok áramlásával kapcsolatban prezentáltak érdekes kísérleteket. Kísérőtanáruk, a matematika-fizika szakos Szabó Zoltán igazgatóhelyettes elmondta, hogy lépten-nyomon ismerősökbe botlik a Széchenyi-egyetemen, hiszen nagyon sok volt Czuczoros tanul most is a győri campuson.Szegedről, a Tisza-parti Általános Iskolából érkező Bonyák Bence saját készítésű, pneumatikus robotkarját mutatta be. A győri Gábriel Bálint, Váczi Fanni és Budai Zsófia asztalánál hőtannal foglalkozó kísérleteket láthattak az érdeklődők. Úgy égettek például papírt, hogy az nem gyulladt meg.A látogatók között ismert professzorok is feltűntek. Dr. Dóka Ottó és Dr. Kuczmann Miklós új, eredeti ötletekre volt kíváncsi, miközben zsűrizte a pultokat. A nap végén összesen százezer forint talált gazdára a legeredetibb kísérletezők között. Kuczmann Miklós a Mobilis Bits asztalánál érdeklődve figyelte a LEGO robotépítő programozó csapat legújabb modelljét, a Rubik-kocka kirakó robotot. A programozónak készülő écsi Reider Norbi, a Mobilis Bits vezetője harminc másodperc alatt kirakja a kockát, a robot eddigi rekordja kilencven másodperc. Rajzoló és jósoló robot is volt az asztalukon, az utóbbi nagy magabiztossággal válaszolt akár arra a kényes kérdésre is, hogy hosszú életű lesz-e a kérdező.A kísérleteket bemutató diákok közül Dr. Dőry Tibor végül az Apor-gimnázium csapatának adta át az ötvenezer forintos fődíjat. Vida Gábor matematika-fizika szakos tanár kísérte el Horváth Dávid Miklós és Kovács Ákos tizedikes fiúkat, akik a gravitációs gyorsulást határozták meg egyedi módszerrel és megmutatták, hogy egy cérnaszál elbírja azt a tömeget, amivel később el tudják szakítani. Az Aporos diákok több versenyen szerepeltek már eredményesen, és a gimnázium után gépészmérnöknek készülnek, a Széchenyi István Egyetemet szeretnék választani azért, mert csupa jót hallottak a képzésekről, ráadásul közel is van, és sok a munkalehetőség a városban.A Kisérletbazár kísérőrendezvénye volt a Techtogether Junior pályaorientációs rendezvény, ahol ez a hármas hatás, az egyetem vonzó képzési palettája, közelsége és a város kínálati munkaerőpiaca ugyancsak hangsúlyosan megjelent. Szammer István, a programot szervező Autopro ügyvezetője elmondta portálunknak, hogy tizenhárom iskola huszonöt csapatot állított ki Győrből, Mosonmagyaróvárról és Csornáról, százötven diák versenyzett a Techtogetherben. Az elméleti és ügyességi feladatsorokat a társszervező Mobilis úgy állította össze, hogy a középiskolások megismerjék az egyetemet és a régió cégeit is, mert így át tudják látni a pályaválasztás teljes ívét. A csapatok a jövő szakmáival kapcsolatos prezentációt is tartottak a színpadon. Tíz vállalat, kilenc egyetemi kar és tizenhárom középiskola mutatkozott be kiállítóként a harmadik győri Techtogether versenyen, amit végül a Krúdy csapata nyer meg.