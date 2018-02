Kisdiákot akartak kocsiba csalni Győr-Kisbácsán? - vizsgálódik a rendőrség

A történettel kapcsolatban 2018. január 30-án a délutáni órákban érkezett állampolgári bejelentés a rendőrségre. A Győri Rendőrkapitányság haladéktalanul megkezdte az esemény körülményeinek tisztázását, amennyiben bűncselekményre utaló körülményt tár fel a vizsgálat, akkor a rendőrség nyomozást indít az ügyben. Válaszunk adásáig büntetőeljárás nem indult az ügyben.A vizsgálat érdekeire hivatkozva az üggyel kapcsolatban bővebb tájékoztatást nem áll módunkban adni.

Korábban

Az esetre két aggódó bácsai édesanya hívta fel portálunk figyelmét."2018.01.30-án délután fél 4-kor a kisbácsai Tulipános általános iskolából haza induló, az iskola mellett buszra váró kisdiák mellett megállt egy ISMERETLEN AUTÓ. Az autóban ülő férfi a kisdiákot megszólította, kérte, hogy SZÁLLJON BE az autójába! Arra hivatkozott, hogy ANYUKÁJA KÜLDTE őt, azért, hogy vigye haza. CSOKOLÁDÉVAL is kínálta. A kisdiák szerencsére NEMET MONDOTT neki!Az ügyet az iskola jelentette a rendőrségnek.A Bácsai Polgárőr Egyesület Facebook oldalán is megjelent egy beszámoló az esetről:"Rémisztő és elgondolkodtató az eset. Ma reggel a tanító nénik elbeszélgettek a gyerekekkel. Természetesen nem kell most félelemben tartani őket, de nem árt ha többször hallják, hogyan kell viselkedniük, mit kell tenniük ilyen esetben.Különösen elgondolkodtató, hogy a buszmegállóban a kisdiákon kívül még egy felnőtt is volt, aki ügyet sem vetett rájuk. Tételezzük fel, hogy épp nem arra nézett, vagyis nem látott semmit. Viszont, ha látta az autót, vagy a bent ülő férfit, akkor kérjük jelentkezzen a rendőrségen, hogy mielőbb meglegyen az elkövető!Vigyázzunk a gyerekekre (is)! Ismételten kérjük, hogy ha bárki idegent vél látni az utcán, autóban ülve, jegyezze fel a rendszámát és ha úgy adódik, akkor azt adja át a rendőrségnek!" -a Bácsa Polgárőr Egyesület Facebook-oldalán.Bácsa Polgárőr egyesület vezetője csütörtök reggel annyit közöl még portálunkkal, hogy "nem a helyi polgárőrség szerint történt az eset, hanem a kisdiák anyukája, illetve az iskola elmondása alapján közöltük a tényeket."