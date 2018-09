Kisalföld love story - Csók a Sóhajok hídja alatt

Kókay Bencének Velencében mondott igent Töreki Dorisz.

Mivel a lánykérésnek még az esküvőnél is fontosabb lehet az érzelmi hatása, arra kérjük olvasóinkat, írják meg szerelmük történetének ezt a fejezetét! Önt hogyan kérték meg? Ön hogy kérte meg párja kezét? Várjuk leveleiket a rimanyi.zita@kisalfold.hu e-mail-címre és a szerkesztőség postacímére. A legkülönlegesebb lánykéréseket szeretnénk bemutatni cikkeinkben.

A lagúnákon fekvő olasz várost a romantikával azonosítják évszázadok óta: Velence a szerelem, a szerelmesek városa, ezt számos könyv és film is igazolta. Szívesen mennek ezért oda a turisták, de egészen más, ha a saját életük egy fontos pillanata is ott történik meg. Ezért ha Velencében jár egy friss szerelmespár, általában nem hagyja ki, hogy a Sóhajok hídja alatt csókolózzon. A legenda szerint akik ezt teszik, örökre együtt maradnak.Sokaknak ez be is jött, az pedig biztos, hogy a vízre épült óváros nem véletlenül képezi a világörökség részét: utánozhatatlan a hangulata, szinte minden egyes palotája titkot rejt, egy-egy érdekes történet fűződik falaihoz. Nem csoda, hogy többen is ehhez a helyhez szeretnék kötni szerelmük történetének egy állomását. Így gondolta ezt Kókay Bence is, aki emlékezett rá, hogy párja mesélt neki a Sóhajok hídjának legendájáról. Ezért akarta itt megkérni a kezét.„Nálunk a lánykérés lélegzetelállító volt" – írta felhívásunkra reagálva Töreki Dorisz és leveléből kiderült, hogyaugusztusban utaztak a győri fiatalok Olaszországba. Dorisz nagyon várta ezt, mert évek óta nem volt nyaralni és azt a két kutyust is magukkal vihették, amelyeket tíz hónapos ismeretségük alatt vettek magukhoz. S a szülinapja is a lignanói üdülés idejére esett, ezért átmentek egy romantikus vacsorára a víz városába.„Délután elindultunk és már akkor nagyon izgatott voltam, mivel régóta vágytam arra, hogy lássam Velencét. A párom úgy szervezte meg, hogy estére érjünk oda. Mikor kiderült, melyik vaporettóval megyünk az óvárosba, feltett rólunk egy képet a Facebookra és azt írta alá: »Kezdődik...«, de én még akkor se gondoltam semmi nagy dologra. Sétáltunk a Szent Márk tér felé és vett nekem három vörös rózsát egy árustól. Már az csodás volt, hogy a szerelmemmel lehettem itt a naplementében és ahogy elterveztük, gondolába szálltunk. Amikor csaknem a Sóhajok hídjához értünk, a párom letérdelt elém, elővette a zsebéből a kis piros dobozt és feltette a nagy kérdést. Szólni sem tudtam meglepődöttségemben egy ideig, aztán meghallottam a part két oldalán és a hídon állók tapsát, a több nyelven elhangzó gratulációkat és természetesen boldogan igent mondtam" – idézte fel Dorisz.Írják meg szerelmük történetét!