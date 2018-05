Kisalföld-kampány - Kuruzslás? Gyógyítás? Akkor mi?

Boldogkői Zsolt néhány éve indította misszióját, már nem Don Quijote, a győri kórház ki is tüntette.

Az újabb célokért



Kampányunk során a tájékoztató cikksorozat mellett a győri Petz-kórház onkológiai centrumának, s persze maguknak a betegeknek gyűjtünk. Első körben két olyan készüléket tudunk megvásárolni, amelyekkel megelőzhető a kemoterápia miatti hajhullás. Emellett egy altatógépre nyílt kilátás, amellyel bizonyos kezelések fájdalommentessé tehetők. A Kisalföld egyik korábbi számában befűzve megtalálhatták azt a sárga csekket, amelyen – ha módjuk van rá – adományukat fel tudják adni – most már az új célokért is: a tévékért, az infúziós pumpákért, a betegrögzítőért, a biztonságos hulladéktárolóért és nem utolsósorban az ultrahangkészülékért. Aki utalni szeretné az összeget, megteheti az alábbi számlaszámon: 12096705-01312657-00100008. Ez utóbbinál a megjegyzés rovatba kérjük, írjákbe: „Onkológiai kampány 2018" (a csekknél ez nem szükséges). A kampány végén a teljes összeget a kórháznak utaljuk át, és leközöljük azoknak a nevét (településnévvel együtt), akik támogatták a kórházat, s az onkológiai osztályt. Aki nem járul hozzá neve közléséhez, őt arra kérjük, a befizetéskor a megjegyzésben tüntesse fel, hogy „anonim".

Talán a legkényesebb, legérzékenyebb témához értünk: lehet-e szerepe az alternatív gyógymódoknak a rákgyógyításban? Van orvos, aki szerint nincs olyan, hogy „alternatíva", a daganatgyógyításnak csak a klinikai útja járható. Más engedékenyebb, de azzal a kitétellel, hogy nem az elfogadott terápia helyett, hanem mellett alkalmazható például az immunerősítő gyógymód. Boldogkői Zsolt professzorral nem Szegeden (ahol a munkahelye van), hanem Győrben találkoztam másfél évvel ezelőtt. A Petz-kórház legrangosabb díját, a Nyári László-nívódíjat vette át (mostanáig ő az egyetlen, aki nem a győri intézményben dolgozik, de a kitüntetést megítélték neki); azt követően adott interjút. A cikksorozat mai részében ebből a beszélgetésből elevenítünk fel fontos részleteket.A biológusprofesszor néhány éve döntött úgy, hogy harcot indít az áltudományos sarlatánság és kuruzslás minden formája ellen. Könyve címe mindent elmond: Hiénák a betegágy körül. A díj is azt sugallta, hogy ezúttal nem egy újabb Don Quijotéval beszélgetett az újságíró, hanem olyan valakivel, aki már maga mögött tud követőket.„A laikusokat, akik elkötelezték magukat, meggyőzni nem lehet – mondta. – Az emberi elmének ez egy alapvető tulajdonsága. Nyilván vannak olyanok, akik ennyire még nem kötelezték el magukat, így még van értelme a missziómnak. De a legfontosabb valójában az, hogy ezt az orvosok tegyék helyre. Még időben. Nem arról van szó, hogy őket egyenként meggyőzzem. Érdekes szolidaritás fogja, tartja össze őket: bár sokan tudják, hogy ezek áltudományok, s talán még konfliktusok is vannak közöttük, kívülről mégis egységesnek mutatkoznak. Sokszor találkoztam olyannal, hogy szőnyeg alá söprik ezeket; a beteg ne találkozzon a konfliktusokkal. Én viszont nyíltan felteszem a csizmát az asztalra, s kimondom, hogy ezzel probléma van. A hangos alternatív orvosok eleinte mindig megtámadtak a kongresszusokon, s nagy csend volt, mindenki hallgatott. Aztán titokban odajött hozzám egy-két orvos és gratulált. Később nyíltan is meg merték tenni – igaz, akkor, amikor nem voltak ott a díszvacsorán a hangoskodók... Az utóbbi időben fordult a kocka: a hangoskodókat már lehurrogják az orvoskollégák."Boldogkői idén februárban is egyértelműen fogalmazott, amikor a bíróság jogerősen elítélte „Dávid professzort" kuruzslásért; ő ugyanis nem professzor, hanem állatorvos, mégis embereket kezelt – többek között teával és C-vitaminnal.„A kuruzslás széles spektrumon mozog. Az egyik véglet azokat az eljárásokat jelenti, amelyeket ugyan elfogad az orvosszakma, de tudja, hogy az adott betegség gyógyításában hatástalanok. A sóterápia, az akupunktúra, a homeopátia nem törvénytelen. De az igen, amikor hatástalan szerekért milliókat kérnek el a betegektől. A Gazdasági Versenyhivatal láthatóan nem száll szembe az erős cégekkel – mert azt is ki kell mondani, hogy olyan forgalmazókról van szó, akik nem otthon termesztett és előállított szerekkel házalnak, hanem tőkeerős vállalatként kínálják szereiket, ígérik a gyógyulás esélyét."Az interjú végig tabukat döntögetett, így belefért ez a kérdés is:– Nem azért fogadja el az egyik orvos a másik alternatív gyógymódjait, mert az neki is jó? Én küldöm hozzád a beteget, te meg majd hozzám...?– Hogy egy homeopata-orvos küldi-e a betegét a kórházi kollégájához...? Nem tudom. Az átlagosnál nagyobb összetartás érdekes dolog, de nem hiszem, hogy ez lenne az oka. Amikor négyszemközt beszélgetek azokkal az orvosokkal, akik nem hisznek ezekben a gyógymódokban, kiderül, hogy nagyon ellenségesek azokkal a „kollégákkal", akik ezt csinálják. Más kérdés, hogy nem mondják ki nyíltan, de partnernek semmiképp sem tekintik egymást.És ez is:– Ha egy betegnek vagy a hozzátartozójának a kezelőorvosa kimondja a halálos ítéletet, miért ne keressen még egy utolsó lehetőséget?– Az alternatív orvoslás legundorítóbb ága, amikor már a végstádiumú betegeket használják ki. Nehéz mit mondani, hogy mit lehetne helyette. A legtöbb esetben nem erről van szó, bár valóban rájuk épülnek a leginkább tőkeerős cégek. Nekik még a nevüket sem lehet kiejteni, mert azonnal pert akasztanak az ember nyakába.A történet mégsem fekete-fehér, még ha Boldogkői professzor számára nyilván az. Valóban látni elrettentő, hihetetlen történeteket, amikor egy laikus sem hiszi el, hogy miért döntött úgy az illető, ahogy.Két példa a közelünkből: egy középkorú asszony éveken keresztül természetgyógyászhoz járt, petefészekcisztája harmincliteresre(!) nőtt, mire a sebésznél kopogtatott; megműtötték, azóta egészséges. Egy 41 éves asszony azonban a jó eséllyel gyógyítható daganatos betegségére orvosi segítséget nem fogadott el, csak vitaminokat szedett. Ő meghalt.Szóval miközben előttünk vannak ezek a történetek, fontos mondat volt az is, amit a már említett interjú után az egyik orvos-természetgyógyász mondott nekünk: „A betegek itt megkapják, amit sok esetben a kórházakban nem. Embernek tekintik őket, s emberként is szólnak hozzájuk."S a legfontosabb mondat talán ezután jött: „A rendszer nem azokat szűri ki és vizsgálja, akiket kellene. Nem azokat a pedagógiai vagy egyéb diplomával rendelkezőket, akik orvosnak hiszik magukat, s aszerint is tevékenykednek. Pedig van ilyen bőven..."