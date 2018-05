Kisalföld-kampány - Kinek jár egy újabb, pluszesély?

Képünkön Pintér Miklós is, akinek nem csak a felvételen támasza és segítője az onkológián dolgozó szakasszisztens, Zámolyi Gézáné.

Dr. Laszip Ilona, a Petz-kórház onkológus főorvosa. Fotók: H. Baranyai Edina

Együtt harcolnak a rákkal – Erzsi néni és Miklós bácsi, a férfi egyike azoknak, aki új terápiás gyógyszert kap.

Az új célokért



Kampányunk során a tájékoztató cikksorozat mellett a győri Petz-kórház onkológiai centrumának, s persze maguknak a betegeknek gyűjtünk. Első körben két olyan készüléket tudunk megvásárolni, amelyekkel megelőzhető a kemoterápia miatti hajhullás. Emellett egy altatógépre nyílt kilátás, amellyel bizonyos kezelések fájdalommentessé tehetők. A Kisalföld egyik korábbi számában befűzve megtalálhatták azt a sárga csekket, amelyen – ha módjuk van rá – adományukat fel tudják adni – most már az új célokért is: a tévékért, az infúziós pumpákért, a betegrögzítőért, a biztonságos hulladéktárolóért és nem utolsósorban az ultrahangkészülékért.



Aki utalni szeretné az összeget, megteheti az alábbi számlaszámon: 12096705-01312657-00100008. Ez utóbbinál a megjegyzés rovatba kérjük, írják be: „Onkológiai kampány 2018" (a csekknél ez nem szükséges). A kampány végén a teljes összeget a kórháznak utaljuk át, és leközöljük azoknak a nevét (településnévvel együtt), akik támogatták a kórházat, s az onkológiai osztályt. Aki nem járul hozzá neveközléséhez, őt arra kérjük, a befizetéskor a megjegyzésben tüntesse fel, hogy „anonim".

Az új terápiákhoz való hozzáférési lehetőségekről nehéz érzelemmentesen írni, főképp egy olyan mondat után, amelyet a Tényőn élő Pintér Miklós mond: „Ezekkel az új gyógyszerekkel még néhány évet kaptam, amit a feleségemmel, a gyerekekkel és az unokákkal tölthetek. A köszönet kevés, amit ezért mondhatok." Mégis kell erről a témáról beszélni – ha nem is érzelemmentesen, de objektíven; ebben dr. Laszip Ilona, a Petz-kórház onkológus főorvosa és az évek óta e területen dolgozó asszisztens, Zámolyiné Klára a partnerünk.Az alapkérdés, hogy milyen gyógyszerekhez jut hozzá a magyar beteg? Elvileg valamennyi, az Európai Unió Gyógyszerügyi Hatósága (EMEA) által regisztrált, befogadott készítményhez. De azt is ki kell mondani, hogy a világ leggazdagabb országai sem tudják minden betegnek alanyi jogon garantálni a legkorszerűbb terápiákat. Mert ezek még nagyrészt drágák, a havi gyógyszeradag sok esetben százezres, milliós tétel (forintban).S ezzel el is jutottunk a legnehezebb kérdéshez, amellyel cikkünket kezdtük. Mennyibe kerül egy ilyen terápia? Hány évet tudnak ezzel adni a betegnek? S azt milyen életminőségben tölti: tele szenvedéssel vagy emberhez való méltósággal? Az utóbbinak van nyilván értelme.A Petz-kórház évek óta sorra terjeszti fel a betegeit egy-egy ilyen terápiára. Havonta 15–20 páciens mindig van, aki valamilyen egyedi elbírálású terápiában vesz részt. Döntő részt nem is azzal szembesül Laszip doktornő és Klára, hogy a Győrből érkező kérvényeket elutasítják, hanem azzal, hogy a NEAK (Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő) van, hogy lassan – egy-két hónap alatt – dönt csak, olykor újra bekérve a már korábban elküldött dokumentumokat, leleteket. Tény az is szerencsére, hogy a legtöbb, a NEAK által már befogadott, korszerű célzott terápiához a beteg szükség esetén akár azonnal hozzájut. A kórház részéről ez pluszadminisztrációt, folyamatos jelentési kötelezettséget jelent a NEAK felé, de ebből a beteg semmit nem érzékel.A célzott terápiánál érdemes megállni, ugyanis az onkológiai gyógyszerfejlesztések az utóbbi tíz évben a kemoterápiás szerek helyett a „célzott" terápiák felé tolódtak el. „Ez azt jelenti, hogy a kutatók olyan célpontokat, olyan kóros útvonalakat keresnek a daganatos sejtekben és azok környezetében, amelyek blokkolásával, illetve megszakításával a sejtosztódás megállítható. Szintén újabb csapásirány az »immunterápia«, amely különböző módokon az immunrendszert aktivizálja és teszi képessé a tumorsejtek elpusztítására" – teszi hozzá Laszip Ilona, akit rögtön az elmúlt napok nagy híréről is kérdeztünk. A világsajtót is körbejárta a hír, hogy talán felfedezték a rák lehetséges ellenszerét az immunsejtek aktivizálásával. Erről azt mondja a győri szakorvos, hogy a vizsgálatoknak ebben a fázisában még korai lenne véleményt mondani, azonban az bizonyos, hogy a jövőben az immunterápia lehet a daganatok elleni harc egyik legfontosabb fegyvere.Az új szerek kapcsán kérdeztük azt is, hogy mely daganattípusoknál látnak olyan terápiákat, amelyek hatásosak, s ezért ezekre a betegeiket is beajánlják. A vese-, egyes emlő-, tüdő-, agy- és hasnyálmirigy-daganatot említették, illetve még a melanomát, amelynél azonban meg kell állni. Itt keserű a győriek szájíze.„Az egészségpolitikának méltányolható célkitűzése, hogy a nem túl gyakori betegségeket centrumokban kezeljék. Ez helyes, hiszen speciális betegcsoport sokszor költséges kezeléseit érdemes nagy tapasztalattal bíró, jól felszerelt centrumokban végezni. Ezekben az esetekben is a pénz, tehát a drága innovatív kezelésekhez való hozzájutás a tét. Sajnos azonban előfordul, hogy nagy tapasztalattal bíró, jól felszerelt centrumtól veszik el a kezelési lehetőségeket. Így vették el a győri centrumtól a melanomás betegek terápiáját, ezért most őket Budapestre vagy Szombathelyre kell irányítanunk. Pedig megfelelő betegszám, kezelési tapasztalat, műtéti és sugárterápiás, valamint bőrgyógyászati háttér állt rendelkezésünkre. Ilyenkor sajnos félő, hogy a betegek egy része nem kapja meg a megfelelő kezelést, mert különböző okok miatt nem tud hetente-kéthetente ingázni az ellátóhelyre. Szerencsére ezen a fronton sikerről is beszámolhatok, hiszen a vesetumoros betegek kezelési jogát több évig tartó, az osztály és a kórházi menedzsment által közösen vívott csatában sikerült kiharcolni."Mi alapján választják ki a betegeket? – nyilván ez az a kérdés, amelyet talán már a legelején feltehettünk volna. A betegség jellemzői, a beteg állapota és várható életkilátása számít; ebben a sorrendben. A már említett, tényői Pintér Miklós nyolcvan fölött jár, de betegsége kezelhető, állapota jó, s látva a feleségével közös összeölelkezésüket, őszintén kívánjuk nekik azokat az éveket, amelyeket Miklós bácsi és Erzsi néni remél.Végül a jelenről és a jövőről: egy új szer európai törzskönyvezése és a magyarországi finanszírozásba való bevonása között sajnos igen sok idő telik el. Jelenleg 25 új, nem támogatott hatóanyag, illetve gyógyszer vár NEAK-befogadásra, vagyis arra, hogy közvetlenül eljuthasson a betegekhez. A „külön keretes" kassza zárt, körülbelül 35 milliárd forint, ezt a NEAK nem lépheti túl. Vagyis ha valamit beemel, mást (vagy másokat) ki kell vennie ebből a körből.Cikksorozatunk a rehabilitációs kezelésekkel folytatódik.