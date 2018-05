Kisalföld-kampány - Két asszony, aki a kezelések közben és után is dolgozott

Hibás gének

Lehner Kitti fél évig otthonról dolgozott, de hiányzott a munkahelyi közeg. Fotók: Mészáros Mátyás

A tárgyalások maradtak, minden mást csinált dr. Bugovicsné dr. Pák Viktória.

Erős asszonyokról beszélnek az orvosok és a nővérek, amikor egy-egy számukra fontos, emlé-kezetes esetet – név nélkül – felidéznek. Azt is látni, hogy betegeik példamutatása nekik is meg-erősítést, néha talán még erőt is ad, hogy érdemes ezt csinálni akkor is, amikor csak egy hajszál választja el a kezelés sikerét a kudarctól.Lehner Kitti az Audi Hungaria motor-gyártástervezésén dolgozik, alig múlt 37 éves, amikor a máltai nyaraláskor (2016-ban) valamit érzett a mellében. Mivel családi ágon ezzel a betegséggel már találkoztak, ezért tudta, ha hazaér, az első útja az orvosához vezet.„A rosszindulatú daganat sajnos nem először jelenik meg a családunk életében. Nővérem 35 éves volt, amikor emlődaganattal megműtötték, ő külföldön – Olaszországban – él, s kint elvégeztette azt a genetikai vizsgálatot, amely kimutatta, hogy a hibás gének előre vetítik a szervezetében a rák kialakulását, illetve kiújulását. Ez tíz évvel ezelőtt történt, én azóta (történetéből okulva) rendszeresen jártam szűrésekre. Addig a bizonyos máltai nyaralásig nem volt gondom."De aztán sajnos lett, beigazolódott a gyanú, hogy Kittinél is rosszindulatú az az elváltozás, amelyet az emlőben találtak. A műtétet kemoterápiának is követnie kellett, mert az agresszív tumor szinte azonnal áttétet képzett a testben. Végigcsinálta mind a nyolc kemoterápiát, de az első után két héttel – ahogy jósolni lehet mindenkinél – kihullott a csinos asszony haja.„Hosszú szőke hajam volt addig, büszke voltam rá, s azt éreztem, hogy a nőiességemet veszítem el a hajammal, a szemöldökömmel, a szempilláimmal együtt. Sírtam miatta, sokat. A férjem azonban végig mellettem állt, s azt mondta, számára ugyanolyan szép vagyok, mint a műtét előtt voltam. Parókát nem akartam viselni, kendőket rendeltem, s ő mindig megdicsérte azokat, hogy milyen jól állnak. Nekem ez nagyon sokat számított akkor."Ahogy nagyon sok asszonynak, úgy Kittinek is meg kellett birkóznia azzal a dilemmával, hogy mi lesz a munkájával. Sikeres karriert futott be addig az Audiban, s most ott állt a tükör előtt, ezzel a kérdéssel: Haj nélkül, kopaszon, de kendőben visszamenjen-e a kollégáihoz?„A munkahelyem azt gondolom, példát mutatott azzal, ahogyan nekem segített. Fél évig, amíg a kemoterápia tartott, otthon – home office-ban – dolgozhattam, kollégáim pedig figyeltek arra, hogy ha valamit ott nem tudtam megcsinálni, akkor egy gyakornok jött és segített. Számos előnye volt ennek az időszaknak, mindenekelőtt az, hogy elfoglaltságot adott, nem kellett a nap 24 órájában csak a betegségre és a kezelésekre koncentrálnom. Pihenhettem napközben, ha a kezelések miatt kellett, kevesebb volt a stressz, s a fertőzésveszélytől sem kellett tartanom. De közben mégis azt éreztem, hogy nem vagyok a munkahelyi csapat teljes jogú tagja, kimaradok olyan közös programokból, személyes beszélgetésekből, amelyek nekem mindig is fontosak voltak."Fél év után Lehner Kitti nagy levegőt vett és visszatért a munkahelyére. Kendőben. Az első három nap volt nehéz, mondja, sokan megnézték. S ami érdekes, hogy ugyanezt a tortúrát viszont megúszta, amikor az akkor még 5 éves kislányát az oviba elvitte, s onnan hazahozta. „A gyerekek elfogadóbbak, én kérdeztem Lilit, a lányomat, hogy tőle kérdezték-e a többiek, hogy anya miért jár kendőben, de azt mondta, nem."Ahogy sok más asszony, úgy Kitti is megúszta volna szíve szerint a kezelés fájdalmas mellékhatását, s a történetét azért vállalta a nyilvánosság előtt is, hogy ezzel erőt adjon sorstársainak, s felhívja a figyelmet arra a készülékre, amelyet az onkológia meg szeretne vásárolni. Erre gyűjtünk: a Paxman-készülékek a hajhullást tudják megakadályozni – elsősorban, de nem kizárólagosan az emlőrákos asszonyoknál.Lehner Kitti kislánya miatt is tudta, hogy neki meg kell gyógyulnia. Vállalt újabb műtétet is, hogy a kiújulás veszélyét a minimálisra csökkentse, s vár rá még egy operáció. Hogy kislánya miként élte át vele a nehéz hónapokat, a válasz szerencsére az, hogy a vártnál sokkal jobban. „Valószínűleg ehhez az kellett, hogy Lilinek mindent elmondtam, azt is, hogy beteg vagyok, ki fog hullani a hajam, de az visszanő, én pedig meggyógyulok. Férjem és ő olyan támaszaim voltak, hogy a halál, mint opció meg sem fordult a fejemben."Dr. Bugovicsné dr. Pák Viktória ügyész ugyanezt mondja, a győri egyetemen tanító férje mellett két gyermekét (s persze a tágabban vett családját) is végig maga mellett tudhatta. Neki talán abban volt kicsit nehezebb dolga, hogy az ő lánya már nagyobb volt, a 15 éves kamasz fogadta a legnehezebben a hírt, hogy anya beteg lett.„Másfél éve, 2016 decemberében merült fel a gyanú és a két ünnep között lett biztos a diagnózis. Én világéletemben féltem, ha orvoshoz kellett menni, akár a gyerekekkel is, de akkor azt vettem észre, hogy erős lettem, szinte vártam, hogy jöjjön már a következő fázis és lépésről lépésre közelebb kerüljek a gyógyuláshoz. Nekem is hullani kezdett a hajam két héttel az első kemoterápia után, s bár azt gondoltam, nagyon nehezen élem majd meg a hajam elvesztését, nekem könnyebben ment. Elfogadtam, mert csak ideiglenes állapot ez. Fájt persze, amikor bementem a fürdőszobába, nagy levegőt vettem és letoltam a hajamat – mert figyelmeztettek, hogy jobban járok így. S azt is megfogadtam, hogy engem senki nem fog kopaszon látni. Otthon kendőt hordtam, az utcán, a munkahelyemen pedig parókát."Igen: Viktória is dolgozott, miközben a kezeléseket kapta. Mint mondja, a csütörtök volt a kemoterápia napja, pénteken még otthon maradt, mert nem tudhatta, a mellékhatások milyen erősek lesznek. Hétfőn aztán ment dolgozni. Amikor már a sugárkezelésnél tartott, ebédidőben ugrott ki a kezelésre, s ment is vissza az ügyészségre. „Amíg az ember kórházban vagy otthon van, a beteg szerep jut neki. Az, hogy dolgozhattam, azt jelentette, hogy ezt a szerepet nem kellett 24 órán át viselnem. Mert itt, az ügyészségen ügyész voltam, a beteg szerepét ledobhattam magamról."Dr. Pák Viktória esetében is sokat jelentett, hogy a munkahely elfogadta, a kezelés ideje alatt mindent az ügyésznő sem tehet meg. Nem kellett tárgyalásra (tárgyalóterembe) járnia, ami szintén a fertőzésveszély miatt volt lényeges; de minden másban ugyanúgy teljesített, ahogy addig. A kezelések 2017 szeptemberében befejeződtek, azóta Viktória is tünetmentes.A végére hagytuk azt, amiről eddig nem is nagyon beszéltünk. Ezek az asszonyok negyed-félévente kontrollra járnak, s számukra minden ilyen vizsgálat szorongást, de szerencsére e két anya számára fellélegzést is jelent. A jó eredmény az újjászületés – minden alkalommal. S bár erősnek mutatják magukat – ahogy biztosan a többiek is –, mindennél többet ér a kicsi és a nagy tenyér melege, amely ekkor megfogja a kezüket.