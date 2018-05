Kisalföld-kampány - genetikai szűréssel megelőzhető az örökletes emlőrák kialakulása, de ez kinek jár?

Legutóbb (szombati számunkban) Lehner Kitti már mesélt arról, hogy testvére Olaszországban elvégeztette azt a genetikai tesztet, amely kimutatta, hogy egy hibás gén miatt a család sorsában kódolva van a daganatos megbetegedés. Nem ők az egyedüliek, de egyelőre csak keveseknek van papírjuk erről.

Szinte mindenki

Az egyik kivétel Családné Szitás Ildikó, akinél joggal gondolhatta kezelőorvosa, dr. Sipőcz István, hogy páciensénél el kell végezni (a társadalombiztosítás terhére) a genetikai tesztet.



Lássuk a mosonmagyaróvári asszony történetét:



„Már gyerekkorom óta tudom, mint jelent ez a betegség. A családban szinte nem is tudok olyan rokont mondani, aki ne lett volna érintett. Természetesen a szüleim is. S én mégis dacolni akartam a sorssal, egészségesen éltem, a kollégáim néha viccesen meg is jegyezték, hogy ne csak magokat egyek, van kolbász is. Hittem tehát abban, hogy én megúszhatom, s ez a hit olyan erős volt bennem, hogy teljesen váratlanul ért, amikor a mellemben csomót tapintottam ki. Mivel a mosonmagyaróvári kórház nőgyógyászatán dolgoztam, így a vizsgálatokon hamar túlestem, s szembesültem a diagnózissal... Elsőre nem hittem el, hogy én is mellrákos lettem."

Két csata

Mindez 2005-ben történt, akkor irányították Győrbe; először az onkológia vezető főorvosához, dr. Pintér Tamáshoz, aki azonban fiatal kollégáját, dr. Sipőcz Istvánt ajánlotta neki. „Ennél jobb dolog nem történhetett volna velem" – mondja sok év és két megvívott harc távlatából Ildikó. Mert igen: miután legyőzte a rákot 2005-ben, 2011-ben a másik mellében újult ki a daganat. Ezt a csatát is megnyerte az asszony, akit Sipőcz doktor – ahogy korábban írtuk – genetikai vizsgálatra küldött Budapestre.



Itt álljunk meg, mert erről eddig nem beszéltünk. A világsajtóban lehetett olvasni arról, hogy hasonló tesztet készíttetett Angelina Jolie is, s miután a teszt azt mutatta ki, hogy számára is kódolva van a betegség, mindent megtett ennek elkerüléséért. Ez annyit jelentett, hogy emlő- és kétoldali petefészek-eltávolító műtétet végeztetett el magán Jolie. A teszt után

Ilyen tesztet Magyarországon is el lehet végeztetni, de egyelőre csak egyedi méltányossággal ingyenes (államilag finanszírozott) a páciens számára, a többségnek fizetni kell érte. Ez pedig csaknem kétszázezer forintba kerül. Ez sem könnyíti meg a széles körű szűrést, de nagyobb gondot jelent, hogy ha kiderül a „hibás gén", akkor a páciens ott áll a kérdéssel, hogy merre tovább? Erről Sipőcz doktor is tudna mesélni, főképp azért, mert ő azon orvosok egyike, akit Pesten már névről ismernek, vagyis több betegét is – utóbb kiderült – joggal irányította a fővárosi klinikára:



„Magyarországon jelenleg mindössze egy erre specializálódott genetikus-orvos van, így a betegeim az eredménnyel aztán visszakerülnek hozzám – mondja a győri onkológia főorvosa. – A továbbiak intézése – többek között annak a súlyos kérdésnek az eldöntése, hogy az emlők, illetve a két petefészek eltávolítására szükség van-e, s milyen formában – elvileg nem az onkológus hatásköre lenne. De most még az." Genetikus kell

A jövő tehát arra mutat, hogy ha genetikai vizsgálatok lesznek s azzal megelőzhetővé válik a betegség kialakulása az „elátkozott" családoknál, akkor legyenek genetikus-orvosok is, akik végigvezetik ezen az úton a beteget. Fontos tudni, hogy ezt a vizsgálatot csak élő pácienseken tudják elvégezni, tehát a genetikai örökletességet úgy már lehetetlen megállapítani, ha valamely családtagról ugyan tudják, hogy emlőrák következményében hunyt el, de már nem él.



Családné Szitás Ildikó esetében megállapították a genetikai érintettséget, s mivel van két lánya, azért náluk is elvégzik a vizsgálatot. Egyikük harminc-, a másikuk harminchat éves, édesanyjuknál 42 évesen állapították meg az emlőrákot. Sipőcz doktor azt is elmondta, hogy az örökletes emlődaganatok gyorsan és agresszíven fejlődnek ki, de nagyon hatásosan kezelhetők. Ildikó kétszer gyógyult meg, most ismét tünetmentes. Ehhez viszont az is kellett, hogy negyedévente szűrésre járjon. Az ilyen esetekben indokolt lenne az MR-vizsgálat is, de ezt még lehetetlen ilyen sűrűséggel garantálni. Minden tizedik

A genetikai vizsgálatok szükségességét még egy adat támasztja alá, ami döbbenetes: az emlőrákok tíz százaléka örökletes, tehát száz betegből tíz születése pillanatában érintetté válik...

Cikksorozatunk következő részében a pszichológus szerepéről írunk. Ahogy tegnapi számunkban olvashatták, új célokért folytatjuk közben a gyűjtést: televíziókra, infúziós pumpára, a sugárterápia közben használható betegrögzítőre, biztonságos veszélyeshulladék-tárolóra szeretnénk annyi pénzt összegyűjteni, amennyiből meg tudja vásárolni ezeket a kórház.