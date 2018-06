Kisalföld-kampány - Az 50 milliót is meghaladja az olvasóink által felajánlott összeg

Ahogy múlt hét pénteken jeleztük, a második etapban is sok száz nevet közölhetünk le – azokét, akik adományukkal támogatták a Kisalföld-kampányt, pontosabban a Petz-kórház onkológiai centrumát. És még így sem teljes a lista, mert a csekkes feladások fénymásolt másodpéldányait (a feladók nevét innen tudjuk leolvasni) május 29-ig tudta megküldeni a Magyar Posta. Vagyis azok láthatják a nevüket a 13. oldalon, akik addig feladták a csekküket és a személyes adataik közléséhez hozzájárultak.



De természetesen ugyanúgy köszönjük azok támogatását is, akik szintúgy segítettek, de a nevüket – az előbb említett okból – ezen a listán nem láthatják. Elképesztő számokhoz járultak hozzá. Mindenekelőtt az összeghez, amelyet a címben láthatnak – ebből 20 millió forintot a győri önkormányzat állt (egy ideig megduplázva minden, olvasótól érkező forintot), a másik felét pedig önök küldték.



A múlt pénteki, mintegy hatezres névsorhoz most újabb ezer nevet írhatunk hozzá, s ha az összes postai fénymásolat megérkezik, szinte bizonyos, hogy tízezerhez közelít majd a vége. Vagyis ennyien adták fel, utalták át a szeretetforintjaikat. Ekkora pénzbeli összefogást talán még soha nem láttunk. Történetek sorát vehetnénk elő, az utolsók egyikét láthatják ezen az oldalon.



A már említett, múlt pénteki számunkban harangoztuk be az első pinnyei eperfesztivált, amelynek bevételét – a becsületkasszában összegyűlt 62 ezer forintot – a szervezők már fel is adták a Petz-kórház onkológiai centrumának. Erre fordítják a pénzt Már csak egy dolog van hátra, összeszedni, mire fordíthatja a pénzt az onkológiai centrum.



A hajhullást megelőző két készülék, az altatatógép, a tévék, az infúziós pumpák, a betegrögzítő, a veszélyes hulladék-tároló és nem utolsósorban az ultrahangkészülék már ismert volt. Mivel azonban a titkon reméltnél is több pénz jött össze, ezért a listát további elemekkel egészíthetik ki: a szakambulancia várótermébe új székeket, padokat vásárolhatnak és klímát szeretnének oda beszereltetni, mert ekkora betegforgalom mellett nyáron nagyon felmelegszik a helyiség. Tizenhárom kórteremben nincs jelenleg hűtőgép; de lesz.



A kórházi fertőzések megelőzésére kézfertőtlenítőket is beszereznek. Az informatikai fejlesztésre is telik az osztályon, s gondoltak a daganatgyógyításban részt vevő társosztályokra is: vastagbéldaganatoknál használt speciális ultrahangfejet szeretnének még vásárolni, illetve olyan endoszkópos készüléket, amely a fej-nyak daganatoknál bevethető. Ezek milliós tételek, az árajánlatok ismeretében derül ki, hogy belefér-e mind a büdzsébe.



Remélhetőleg igen, s ahogy a stroke-kampány során, úgy most is ígérjük: amint az eszközök megérkeznek a kórházba, beszámolunk róla. A végén pedig csak jó leírni újból az összeget: 50 millió 675 ezer 770 forint. A pinnyei eperfesztivál, azok szervezői – Leser Nikoletta és Magyar Henrietta –, valamint a becsületkasszából feladott szeretetforintok.