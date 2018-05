Kisalföld-kampány - A tervezett célt elértük, újabb álmok születhetnek a betegekért

Focit is néznének, bármit, csak ne a falat – mondja Tóth Gyula és Havasi József. Fotó: H. Baranyai Edina

Jöhetnek a gépek

Tévék a szobákban

Betegrögzítő, infúziós pumpa

A fej-nyaki daganatok sugárkezelésénél van mód a biztonságos rögzítésre. A cél az, hogy más típusú kezelésnél is legyen. Fotó: H. Baranyai Edina

A titkos álom

20 millióig

Alig két hét leforgása alatt összejött annyi pénz, amelyből a Petz-kórház onkológiája megvásárolhatja a hajhullást megelőző készülékeket és az altatógépet. Köszönjük! Az összefogás azonban olyan mértékű, hogy nem állíthatjuk le a kampányt. Újabb célokat tűztünk ki, mind a betegek érdekét szolgálják.Az önök szeretetforintjaiból például televíziók kerülhetnek a kórtermekbe; s hogy ez adott helyzetben mennyit jelent, az tudja, aki a kórházi ágyat megjárta.„Hihetetlen, álomszerű" – rendre ez a két jelző csúszott ki az érintettek száján, amikor látták a napról napra gyűlő forintokat, amelyek ráadásul kettővel beszorozhatók. A győri önkormányzat ugyanis minden, önök által felajánlott forinthoz ugyanannyit hozzátesz; hasonlóan, mint két évvel ezelőtt a stroke-kampányunk során.Valóban elképesztő látni, hogy az összefogás az elmúlt napokban mit sem változott, mindennap szinte azonos mértékű felajánlás érkezik a Lapcom Média Alapítvány számlájára – innen utaljuk majd át a kórházi alapítvány számára az önök által feladott összegeket. Ezért döntöttünk úgy, hogy bejelentjük az eredeti célok teljesítését – két darab, hajhullást megelőző készülék, valamint egy altatógép beszerzését –, de a kampányt nem zárjuk le. Vannak témák, amelyekről még nem beszéltünk, s vannak történetek, amelyeket az adománygyűjtés mellett is szeretnénk bemutatni. Mert az akció azt a célt is szolgálja, hogy a betegségről nyíltan, tabuk nélkül, de érthetően beszéljünk.A győri onkológiai centrum mérhetetlen örömmel látott neki az új feladatnak: mondják el, mire lenne még szüksége az osztálynak! Nem kellett sokáig gondolkodniuk, s ahogy a kampány legeslegelején, most is a betegek szempontjait vették figyelembe. Mindaz, amit szívük szerint még beszereznének, a páciensek kényelmét, biztonságát, terápiáját segíti. Lássuk akkor:Elsőre a legkevésbé ez tűnik a kezeléssel kapcsolatos legkardinálisabb kérdésnek, de aki feküdt már hosszú órákon (napokon) át az onkológián vagy látogatta hozzátartozóját, az pontosan tudja, hogy mindennél többet ér, ha a kemoterápiáról bármivel el lehet hessegetni a fájó gondolatokat. A kórtermekben jelenleg nincsen televízió, igazából olyan helyiség sem az osztályon, ahová egy közös televízió kihelyezhető lenne, ezért nincs is tévé. De az önök segítségével jó eséllyel minden kórterembe, illetve az ambulancia adott helyiségeibe vehetnek készülékeket, illetve olyan boxot, amellyel a legkedveltebb csatornák foghatók.Tizenöt infúziós pumpát is szeretne még az osztály vásárolni – ez is a betegek számára fontos, hiszen a gyógyszer adagolása egy ilyen készülékkel pontosan kivitelezhető. Ha a gyógyszernek egy óra alatt kell lefolynia, akkor annyi idő alatt is fog. Ugyanúgy a kezelés pontosságát segíti majd az a betegrögzítő, amelyet a sugárterápiánál tudnának használni. Ezt egy vákuumágyszerű szerkezetnek kell elképzelni, amelyben valóban mozdulatlanul tud feküdni a sugár alatt a páciens. Most még a fej- és nyaktáji tumorok kezelésénél egy személyre szabott maszkkal tudják ezt biztosítani, de a vákuumágy a lejjebb lévő testrészeknél is garantálni fogja a pontos teströgzítést.Amiket felsoroltunk, milliós tételek, de nem lehetetlen célok. Mint ahogy annak a biztonságos hulladéktárolónak a beszerzése sem az, amelybe az üres infúziós palackokat (ezek veszélyes hulladéknak minő-sülnek) tudnák helyezni.A legtitkosabb álom azonban most jön: ha a csoda megtörténik, márpedig lassan már ebben is hisznek az onkológia dolgozói, akkor egy ultrahangkészüléket is tudnak vásárolni a mostantól biztosra vehető altatógép mellé. Itt álljunk meg egy pillanatra: az altatógépről azt írtuk, elsősorban a nőgyógyászati – ma még fájdalmas – beavatkozásoknál tudják majd használni, a betegek ugyanis altatásban nem fognak semmit érezni abból, ami bizony több mint kellemetlen érzés. Ez továbbra is igaz, de egy ultrahanggal a prosztatarák-kezelésnél alkalmazott, tűzdeléses technikát is el tudnák végezni egy helyen. Az altatógép teljes értelmet nyerne.Ez tehát a következő etap, s a célokat úgy tűztük ki, hogy minden eddigi, önök által elküldött forintot többszörösen is megköszönünk. Ahogy legutóbb is írtuk, szívmelengető látni, hogy zömében sok kisebb felajánlásból jön össze napról napra a tetemes összeg. Borkai Zsolt győri polgármesterrel az eredeti célra (a 20 millió forintra) kötöttünk megállapodást, vagyis az önök 10 millió forintja mellé vállalt be az önkormányzat újabb 10 milliót. Amikor azonban értesítettük, hogy az összeg a vártnál előbb összejött, s úgy tűnik, a segítő szándék nem lankad, újabb tízmillió forintig terjedő kiegészítésre tett ígéretet. Magyarán ha mi összegyűjtünk 20 millió forintot, az önkormányzat ugyanannyit hozzátesz. Mire pedig ezt a mondatot leírjuk, valószínűleg újabb szeretetforintok vittek közelebb az áhított célhoz. Köszönjük! Folytassuk!