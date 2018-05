Kisalföld-kampány - A remény sugara

Dr. Ambrus Adél: A tervezés fontos fázisa a terápiának. Fotó: H. B. E.

Dr. Ambrus Adél a személyre szabott maszkokkal, amelyeket a sugárterápia során használnak a betegeknél. Fotó: H. Baranyai Edina

Célegyenesben a célokért

Kampányunk során a tájékoztató cikksorozat mellett a győri Petz-kórház onkológiai centrumának, s persze maguknak a betegeknek gyűjtünk. Első körben két olyan készüléket tudunk megvásárolni, amelyekkel megelőzhető a kemoterápia miatti hajhullás. Emellett egy altatógépre nyílt kilátás, amellyel bizonyos kezelések fájdalommentessé tehetők. A Kisalföld egyik korábbi számában befűzve megtalálhatták azt a sárga csekket, amelyen – ha módjuk van rá – adományukat fel tudják adni – most már az új célokért is: a tévékért, az infúziós pumpákért, a betegrögzítőért, a biztonságos hulladéktárolóért és nem utolsósorban az ultrahangkészülékért. Aki utalni szeretné az összeget, megteheti az alábbi számlaszámon: 12096705-01312657-00100008. Ez utóbbinál a megjegyzés rovatba kérjük, írjákbe: „Onkológiai kampány 2018" (a csekknél ez nem szükséges). A kampány végén a teljes összeget a kórháznak utaljuk át, és leközöljük azoknak

a nevét (településnévvel együtt), akik támogatták a kórházat, s az onkológiai osztályt. Aki nem járul hozzá neve közléséhez, őt arra kérjük, a befizetéskor

a megjegyzésben tüntesse fel, hogy „anonim".

Az újabb célok egyike egy olyan betegrögzítő vákuumágy beszerzése, amely részben a hajszálpontos besugárzást, másrészt pedig a betegek fájdalommentes(ebb) kezelését tudja biztosítani. Cikksorozatunk utolsó előtti részében a sugárterápiát mutatjuk be, az elején még visszatérve a május 9-i számunkban megjelent néhány adatra.Dr. Pintér Tamás főorvos, az onkológia vezetője beszélt akkor a sugárral kezelt betegek számának folyamatos emelkedéséről. Míg ugyanis 2015-ben 515 volt a kezelt betegek száma, 2016-ban már 843 páciensnél tartottak, 2017-ben pedig 860-nál. Az utóbbi két év számainál van egy még fontosabb, mondta a szakember: a 843-ból 347, illetve a 860-ból 411 úgynevezett VMAT/RapidArc kezelési mód volt, amely a jelenleg legmagasabb színvonalú módszer – ennél célzottan a daganatot „támadja" a sugár, sokkal kisebb egyéb roncsolódást okozva a szervezetben.Már az előző cikkben is szó volt arról, hogy a sugárterápia komoly tervezést igényel, az onkológus mellett fizikus is részt vesz a munkában, de feltétel a korszerű besugárzástervező rendszer és a számítógépes háttér is. Erről most dr. Ambrus Adél részletesen is beszél: „Először felállítjuk a kezelési tervet, ezt követi egy besugárzástervező CT-vizsgálat. A sugárterápiás orvos bekontúrozza a védendő és a célszerveket, az orvos-fizikus pedig előállítja a tervet. Létfontosságú, hogy a beteget pontosan tudják rögzíteni, mert hiába a precíz tervezés és beállítás, ha a sugár rossz helyre érkezik.Az agy- és fej-nyak daganatoknál személyre szabott maszkokat használnak, ezek hőre lágyuló anyagból készülnek. Vagyis a pácienseknél az első kezelés megkezdése előtt a meleg vízbe áztatott, speciális hálót a fej formájára igazítják, ez rögzíti a beteg fejét, nyakát, állát. A kezelés után természetesen leveszik róla, de aztán minden alkalommal a névre szóló maszkot használják a páciensnél.A betegrögzítő vákuumágy pontosan azt a célt szolgálja, hogy a lejjebb lévő testrészek besugárzásánál is biztosítva legyen a rögzítés. De van még egy, egyáltalán nem elhanyagolható előnye, hívja fel a figyelmet Ambrus doktornő. Csontáttéteknél számos esetben nagy fájdalommal jár a betegnek az a 10–15 perc, amíg a terápia tart, a vákuumágy ezt a fájdalmat is enyhíteni tudja.„Nekünk most Ferrarink van" – stílszerű a hasonlat Magyarország egyik autóipari központjában, de a tény szerencsére tény: a Győrben alkalmazott két, ívbesugárzásra alkalmas gép, s a vele dolgozó személyzet a világ bármely kórházában megállná a helyét, teszi hozzá dr. Ambrus Adél. Az ívbesugárzás magát a kezelést teszi gyorsabbá, a rendszere pedig – ahogy cikkünk első mondatában írtuk is – 3D-s technológiára épül.Daganattípusoktól függ, hogy hány alkalmas sugárterápiákat írnak ki a szakorvosok. Illetve még attól, hogy utókezelésről van-e szó vagy meglévő daganattal kell megküzdenie az orvosnak a betegével együtt. A fej-nyak daganatnál 60–70 Gray (ez a sugár egysége), míg prosztatadaganatnál 76 Gray is lehet az előírt dózis. Ez általában öt-nyolc hetet vesz igénybe. A pácienseknek elvileg nem kell ehhez a kórházba befeküdniük – csak a kezelésre kell bejárniuk –, de ha az állapotuk olyan, hogy ezt nem tudják megtenni, vagy olyan távolságban élnek a kórháztól, akkor a kezelés bent tartózkodással biztosítható csak.A sugárterápia a laikus számára a daganat csökkentését, bizonyos esetekben az eltűnését jelenti, de most már tudjuk, hogy Győrben úgynevezett daganatsebészetre is képesek – nyilván akkor, amikor erre a fajta beavatkozásra van szükség. A fiatal doktornő egyike azoknak, akik állítják: ezt a területet az tudja kellő erővel és elhivatottsággal ellátni, akinek szinte a szerelme ez. „A sugárterápia átölel mindent, amiről a modern gyógyászat szól. A tervezés, a modern diagnosztika, a számítógépes rendszerek ismerete mellett olyan orvosnak is kell lennünk, aki ha azt érzi, a betegének erre van szüksége: csak csendben megfogja a kezét. Mert nemcsak gyógyszert, méltóságot is adhatunk nekik. Van, hogy a gyógyuláshoz, s van, hogy az élet elengedéséhez."Jelen pillanatban még a kemoterápia felé tolódik el az irány, vagyis 30–70 százalékban írnak elő sugár-, hetvenben pedig kemoterápiát. Nyugat-Európában fele-fele arányban alkalmazzák a két terápiás módszert, Magyarországon nálunk – vagyis a nyugat-dunántúli régióban – indultak el leginkább ebbe az irányba. Vannak betegek, akiknél mindkét terápiát (a kemót és a sugarat) is alkalmazzák – akár időben eltolva –, s vannak, akiknél csak az egyiket.Sorozatunk minden részében emberi történetek adtak valami pluszt a szakmai tényekre alapuló cikkekhez. Cikksorozatunk vége felé járunk, de ezt a hagyományt most sem törjük meg. Ezúttal azonban nem egy beteg, hanem a doktornő története következik. Ambrus Adél ugyanis Marosvásárhelyen járt egyetemre, onnan érkezett Magyarországra. Győrt azért választotta – s erről is csak kevesen tudnak –, mert magyarországi évfolyamtársai is voltak – nem is kevesen – a romániai magyar egyetemen. Egyikük győri volt, aki csupa jót mesélt a városról. Így került tehát Adél Győrbe, s a Petz-kórház lett a munkahelye.Onkológus szakorvosi vizsgáját nemrég szerezte meg. Két kisgyereke (ikerpár) született, s férje szintén az onkológián dolgozik. A gyerekek alig múltak ötévesek, de már ismerik az emberi szervek többségét, a házaspár pedig sokszor szavak nélkül is látja, tudja, ha a másikat veszteség érte, esetleg elvesztette valamelyik, hozzá közel álló páciensét.„De számos sikerélmény is ér minket" – teszi hozzá Ambrus doktornő, aki az onkoló-giai gondozóban is fogadja azokat a volt betegeket, akiket szerencsére gyógyultnak lehet nyilvánítani: „Van, akinek öt év után elengedhetjük a kezét, mert meggyógyult. De van, aki tíz-tizenöt év után is visszajön, szerencsére szintén gyógyultan, de hallani szeretné, hogy minden rendben van. Ezt kimondani soha nem eshet nehezünkre."