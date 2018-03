Kisalföld-fotópályázat: a zúzmarás ösvény nyert februárban

Pintér András

Ezt a téli tájképet láthatják jövő februárban a Kisalföld naptárában.

Még tíz hónap legszebb pillanatát keressük



Még tíz hónap legszebb pillanatát keressük

Olvasóink alkotásait minden hónapban a palyazat@kisalfold.hu e-mail-címre várjuk. A legjobbak felkerülnek a kisalfold.hu-ra, a Kisalföld zsűrije pedig havonta kiválasztja azt, amelyik bekerül a 2019-es naptárba. A győztes alkotókat 10 ezer forinttal jutalmazzuk. Fontos, hogy a képeket JPEG-formátumban küldjék, a levél mérete ne legyen nagyobb 10 MB-nál, és mindenképp írják bele nevüket, telefonszámukat és hogy hol készült a fotó. Csak olyan képeket fogadunk el, amelyek az észak-dunántúli régióban születtek.

A zúzmarás erdőben kígyózó utat a soproni hegyekben, Brennbergbánya és Hermes települések között fedezte fel Pintér András.„Szeretem lekapni az érdekes meteorológiai jelenségeket. Ez egy kedves pillanat volt" – meséli a 29 éves mihályi fotós a képről, amelyet felhívásunkra küldött be és zsűrink tetszését is elnyerte. Még tíz hónap legszebb pillanatát keressük.„Kiskorom óta érdekel a meteorológia. Tizenegy-két éves lehettem, amikor az ablakból lefotóztam egy vihart. Az a gép volt az első digitális darab a családban. Édesapám munkájához kellett és nekem akkor éppen jól jött" – meséli Pintér András, aki nem olyan régóta már főállásban foglalkozik fényképezéssel.„Hamar rájöttem, hogy nem is rossz, ha a nekem tetsző pillanatokat mások is láthatják. Néhány éve egy megfelelőbb fényképezőgépet vettem és egyre jobban utánanéztem a természeti jelenségeknek a szakirodalomban" – folytatja Pintér András, aki aztán a soproni egyetem erdőmérnöki karán szerzett diplomát, környezetkutató alap- és környezetmérnök mesterszakon. Utána Budapesten, felnőttképzésen tanulta meg a fotózás csínját-bínját.„Nagyon szeretem ezt csinálni és úgy látom, van is kereslet ránk, fotósokra. Sokan igénylik, hogy minőségi fotók szülessenek életük nagyobb eseményeiről. Hobbiból tájképeket készítek, hivatásból pedig portrékat. De igyekszem ötvözni a kettőt és valami újat létrehozni" – emeli ki februári győztesünk, aki amikor észrevette felhívásunkat – mivel már korábban is küldött lapunknak képeket –, úgy gondolta, pályázni is fog. Sőt, azt mondja, újra próbálkozik.„Örülök, hogy kiválasztottak, kicsit bíztam is benne, mivel a téli képek a kedvenceim. A Facebook-oldalam segített abban, hogy melyikkel nevezzek, mert nem mindig az tetszik az embereknek, ami számomra a legkedvesebb. Szóval azt küldtem el, amelyikre sok jó visszajelzést kaptam" – mondja végül Pintér András, aki a nyeremény 10 ezer forintot is a hobbijára fordítja.