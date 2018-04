Kis összegből nagy ötlet - színes matricák mélyítik a győri diákok tudását a Kölcseyben - fotók

A színes feliratok "ötletét" Mujzer Richárd matematika és fizika szakos tanár vetette fel a Kölcseyben. Nem véletlen az idézőjel, a fiatal győri tanár korrekten finomít. "A világhálón láttam hasonló matricákat egy fővárosi oktatási intézmény Facebook-oldalán. Jók voltak a visszajelzések a budapesti diákok részéről, így szervezkedni kezdtem. A kollégák is láttak fantáziát a tervben, biztosítottak a támogatásukról" - kezdte Mujzer Richárd.A matricákat a Kölcsey-iskola folyosóin rögzítettek, a többségük a lépcsők közé került. A színes feliratok matematikából, magyarból, történelemből, földrajzból, fizikából, kémiából, biológiából, angolból és németből közvetítenek olyan tananyagokat, amelyeket ha álmukból felriasztják a gyerekeket, akkor is illik tudniuk. A diákok játszva, stressz nélkül mélyíthetik ismereteiket a szünetekben. A feliratok között van a Pitagorasz tétel, a négyzet és a téglalap kerület és terület számításának képlete vagy történelmünk sorsfordító évszámai."A gyerekek életében az élmény alapú tanulást kiemelkedően fontosnak tartom. Azt tapasztaljuk, hogy így bővülnek ismereteik, a személyiségük is fejlődik. A tanórákra igyekszem mindig új ötleteket gyűjteni, kreatív feladatokat találni" - mondta Mujzer Richárd. Ha már szóba került a kreativitás, szerintünk a legklasszabb matricák a tantermek ajtói elé ragasztott színes szögmérők. Azok a gyerekek, akiknek gyengébb a térlátásuk, itt biztosan elsajátítják a derékszöget, megtanulják a különbséget a 45 és 75 fok között.S mit szólnak a diákok a sok-sok matricához? Dióhéjban a lányoknak bejön az iskola korábbinál dizájnosabb belső tere, a srácok inkább a kézzelfogható előnyöket emelték ki. Halljuk őket. "Dolgozat előtt jól jönnek az alapképletek" - hallottuk a hatodikos Fikner Gábortól a 6. a-ból. "Jobban rögzülnek egyes tételek" - tette hozzá a szintén hatodikos Kovács Lea. Az ötödikes Sepsi Luca szerint vidámabb lett a sulijuk a matricákkal. Nos, a diákok bizakodhatnak. Várhatóan újabb figyelemfelhívő, színes feliratok költöznek a Kölcsey-iskola szekrényeire és a korlátokra hamarosan.