Kis híján életét vesztette egy munkahelyi balesetben a győri fiatal, kártérítést még nem kapott

A győri Csete Attila emlékeiben kitörölhetetlenül él 2011. november 17. Azon a borongós, ködös, szitálós csütörtökön az akkor 20 éves fiatal egy győri cég alkalmazottjaként, kezdő lakatosként dolgozott a mosonmagyaróvári Futura élményközpont építésén; a lépcsőfordulók fémszerkezeteit készítették. A nap nem úgy indult, ahogy tervezték és sajnos főként nem úgy végződött.„A munkát csak későn tudtuk elkezdeni, ugyanis nem megfelelő darut rendeltek meg és órákba telt, mire megérkezett egy másik. Az időhiány miatt a lépcsőforduló elemeit csak ideiglenesen rögzítettük a betonhoz, mert az volt a feladat, hogy mindenáron befejezzük a munkát még aznap, hogy ne kelljen másnapra is darut bérelni – idézte fel a történteket a most 27 éves fiatalember. – Este öt-hat óra körül járhatott az idő, már a legfelső szinten jártunk. Egy I-acélgerendát emelt be a daru, amelynek ideiglenes rögzítéséhez már alig volt vasunk. A művezetőnek azt javasoltam, átmenetileg használjuk fel a vízszerelők vastag falú csöveit, de ő ezt nem engedte, és azt mondta, csináljam meg egy hússzor húszas zártszelvénnyel. Megcsináltam, majd rá kellett mennem a gerendára, hogy leszedjem róla a daru kötelét, a rögzítés azonban nem bírta és lezuhantam."Csete Attila ösztönösen kapaszkodott a gerendába, amely azonban elakadt az egyik szinten, ő pedig esett tovább, a hivatalos vizsgálatok szerint összesen mintegy öt métert. A betonlépcsőn landolt. Fel tudott kelni: ugyan fájt a válla és sok helyütt a teste, mert a gerenda karmai összevissza szaggatták, de csak akkor jött rá, hogy nagy a baj, amikor észrevette, hogy a fejéből folyik a vér. A mentők a győri kórházba szállították, ahol három és fél órán át műtötték roncsolt koponyáját.„Az agyamból egy babatenyérnyi részt távolítottak el, a törött koponyadarabokkal együtt. Egy szilánkot muszáj volt bennhagyniuk, mert ha kiszedik, lebénultam volna. Később egy műanyag implantátumot ültettek be a fejembe. Mindezért hálás vagyok orvosomnak, dr. Nagy Istvánnak" – mondta.A fiatalember felépülése hosszú időt vett igénybe: másfél évig nem emelhetett egy kilónál nehezebbet, a lakásból sem mehetett ki, s csak két év után dolgozhatott újra. Tizenhat százalékos rokkantságot állapítottak meg nála, többek között, mert bal kezének két ujja sokszor zsibbad és nem tud vele finommozgásokat végezni. Emiatt a szakmájába sem mehetett vissza, helyette egy tanfolyam elvégzése után nehézgépkezelőként helyezkedett el. Leggyakrabban homlokrakodón dolgozik – úgy érzi, a zárt fülkében biztonságban van, ott nem érheti baj.Csete Attila lapunknak elmondta, hogy a bíróság már kimondta a cég és a művezető felelősségét, s egyebek mellett megállapította, hogy a munkáltatója nem biztosította a kötelező védőfelszereléseket. Most már a polgári per van folyamatban a kártérítés mértékéről. Legutóbb, egy hónapja a bíró arra kérte a feleket, hogy az összegről peren kívül jussanak megállapodásra: a cég ügyvédével szóban már megegyezett, azóta mégsem történt semmi. A fiatalember attól tart, ismét csak időhúzásról van szó – hat és fél éve történt munkahelyi balesete, s még mindig nem zárult le az ügy.Igaz, lelkileg talán még többször ennyi esztendő múltán sem lesz túl rajta – mindenesetre lapunk segítségképpen a Jóakarat hídján olvasóink adományait nyújtotta át neki.