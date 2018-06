Kirepült a kilencedik "kis Beke" is a győri Gyakorlóból - fotók

A Beke család mind a kilenc gyermeke a Gyakorlóba járt az elmúlt huszonhat évben.

A győri gyakorlóiskola ballagási ünnepségéhez plusz töltetet adott az a szeretetteljes törődés, ahogy a pedagógusok a gyerekeket segítették. Minden egyes mozdulatuk azt szolgálta, hogy a diákoké lehessen a főszerep, elszavalhassák saját verseiket, elénekelhessék saját dalaikat, megmutatkozhassanak, kiteljesedhessenek, és a szülők is nyugodtan fényképezhessék őket. Dorkát például, aki nagyon szépen gitározott. Ő a Beke szülők kilencedik, legkisebb gyermeke, aki elvégezte az Öveges Kálmán Gyakorló Általános Iskolát.

Ritka az olyan kolléga a tantestületben, aki egy-két kis Bekét ne tanított volna. Mindegyiküket szerettük, Andrást, Gábort, Piroskát, Pétert, Annát, Ágit, Tamást, Noémit és Dorkát, mert nagyon szeretnivalóak voltak, és ez a gondoskodó, szeretetteljes családi háttérnek köszönhető. Egy család kilenc gyermekének nevelését bízta ránk. Kívánjuk, hogy szeretetben gyarapodjanak tovább, unokák hadával, és őket is várjuk a Gyakorlóban"

– mondta Dr. Ruppertné Hutás Kinga igazgatónő, azt kívánva a ballagóknak, hogy abból az értékrendből, amit az iskola közvetít, a tarisznyájukban nagybetűkkel kiírva vigyék magukkal a becsületességet, emberségességet, egymásra figyelést, megbocsátani tudást, igazmondást, kitartást. A Gyakorlós értékek fontosságának tudatában válasszanak társaságot, barátokat.

Huszonhat évig jöttünk a Gyakorlóba. Minden évben járt ide gyermekünk, volt olyan időszak, hogy három-négy is egyszerre. Harmincnégy éves a legidősebb fiunk, ő másodikosként, a Prohászkából átjőve kezdte tanulmányait a Gyakorlóban. Nagyon szerettük ezt az iskolát, főleg az alsó tagozatot, ahol kiváló tanítónénijeik voltak a gyerekeknek. Biczó Rózsa néni például. Ő már nyugdíjas, de több gyermekünket is tanította, és nagyon sokat segített"

– mondja a meghatott apa, Beke András.Azóta a négy fiú és öt lánytestvér többsége már vagy lediplomázott, vagy még egyetemi hallgató. Lett közöttük építész- és villamosmérnök, gépész informatikus, ipari formatervező, óvónéni, tanító néni és logopédus. Noémi magyartanárnak készül az ELTÉ-n, Dorka a Kazinczyba megy tovább.

Hogyan is bírtuk? Isten kegyelméből mindig megvolt az, ami kellett. Erő is, pénz is. Azt mondják, ahová az Isten báránykákat ad, oda legelőt is ad"

Dorka nagyon szépen gitározott a ballagási ünnepségen.

– summázza az elmúlt évtizedeket András, aki eredetileg villamosmérnök, és egy nagy rádiós rendszer országos rendszergazdája a Vízügynél. Felesége, Éva orvos, röntgenesként dolgozik. Egy ideje kiköltöztek Győrújbarátra, mert kellett a tér a családnak, de onnan is hordták a Gyakorlóba a gyerekeket.Azóta a Beke família tovább gyarapodott. Négy gyermekük már családos. Öt unokájuk van, most jön a hatodik. A ballagás utáni napon is volt egy eljegyzés, és egy hét múlva is lesz. Röpködnek ki a gyerekek a családi fészekből. Mindent megkaptak szüleiktől, tanáraiktól is ahhoz, hogy valóban szárnyalni tudjanak.