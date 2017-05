Kirajzás Győrben: így fogták be a méheket a Honvéd ligetben - videó

A győri Honvéd ligetben kért segítséget a polgármesteri hivatal, mivel egy méhcsalád pihent meg az egyik juharfán, a Szent István úttól néhány méterre.Mivel létrára volt szükség, Kiss Károly méhész a tűzoltók segítségével fogta be a méheket. Természetesen neki is és a kosárban tartózkodó tűzoltónak is kesztyűre, hálós kalapra és pulóverre volt szüksége, mivel ebben helyzetben a méhek támadhatják az őket befogókat, akik mézzel és feromonillattal csalják vödrükbe a hasznos rovarokat.Ugyanakkor elmondta a méhész azt is:ilyen helyzetben a méhek nem támadják meg a pihenőhely közelében lévőket, mivel nem a kaptárban vannak, így nem védik sem utódot, sem az élelmet.-, mert a májusi, júniusi kirajzáskor a kaptár 25-30 kilométeres körzetében sok helyen megpihenhetnek a méhcsaládok, a marcalvárosi Borsos Miklós utcába is méheket fogott be kedd este Kiss Károly, és több ezer méh rajzott Gyárvárosban is