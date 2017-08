Kipróbálta már a telefontöltő padokat Győrben? - Szavazás

A Dunakapu téren

A győri városvezetés a Delta Csoporttal karöltve 4 helyszínen - a Megyeháza téren, a Dunakapu téren, a Széchenyi István Egyetem Műszaki Tudományi Karán, valamint a Radnóti úti Sportkomplexum előtt - egy-egy telefontöltőként is funkcionáló köztéri padot helyezett el. (Még az EYOF kezdetére, de a padok az olimpiai fesztivál után is a helyükön maradtak.)

A szökőkútnál.

A telefontöltő pad időjárásálló, ergonomikus, vandál-biztos, és külső tápellátás nélkül már napi 4 óra nappali fénnyel képes működni. Az összegyűjtött energiát beépített akkumulátor tárolja, a töltő beépített szabványos USB csatlakozókkal rendelkezik, így állomásonként akár 4 eszközt, mobiltelefont, tabletet és GPS-t is tölthetünk egy időben.Az állomásokon személyre szabható kommunikációs felületek is kialakíthatók, így hirdetési felületként is használhatók.A mai modern, „okos" városok igyekszenek olyan szolgáltatásokat is nyújtani polgáraiknak és az odalátogató turistáknak, amelyekkel a városban való tartózkodást élményként és szabadságként élhetik meg. Ilyen szolgáltatás például a környezetbarát „okos" utcabútorok telepítése, melyek a napenergia hasznosítása révén ingyenesen teszik lehetővé a mobiltelefonok közterületi feltöltését, és a lakosság és a turisták körében is rendkívül közkedveltek.

Amennyiben az okos megoldás a lakosság körében is népszerű lesz, a későbbiekben felmerülő igényeket a Delta Csoport újabb padok telepítésével is készen áll kiszolgálni.