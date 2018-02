Kinevezték az új pannonhalmi főapátot, Hortobágyi T. Cirillt

2018. január 6-án választották meg az új pannonhalmi főapátot. A Pannonhalmához tartozó negyven örökfogadalmas szerzetes Hortobágyi T. Cirill főmonostori perjel atyát választotta meg Szent Márton monostora új főapátjának."Örömmel tudatjuk, hogy Ferenc pápa elfogadva a főmonostori konvent választásának eredményét, 2018. február 16-án Cirill atyát pannonhalmi főapáttá, illetve a Pannonhalmi Területi Apátság ordináriusává nevezte ki. Hortobágyi Cirill atya a 996-ban alapított monostor 87. apátja, Szent Asztrik apát nyolcvanhatodik utóda.A mindenkori pannonhalmi főapát a Magyar Bencés Kongregáció prézes apátja egyben, így ezt a tisztséget is Cirill atya tölti be.Az új főapát benedikálására 2018. március 21-én, Szent Benedek atyánk tavaszi ünnepén kerül sor.Az apátválasztást megelőző és az azóta eltelt időben sokan hordoztak bennünket imádságukban, és biztosították szerzetesközösségünket barátságukról és támogatásukról. Szívből köszönjük mindenkinek. Isten adja, hogy Pannonhalma ősi monostora a kibékülés és a szolgálat helye legyen hazánk és minden embertársunk javára" - írta közleményében a Pannonhalmi Főapátság szerzetesközössége.

Hortobágyi T. Cirill OSB



Nagytályán született 1959. február 22-én. Gyermekkorát Nagytályán és Makláron töltötte családjával.



Általános iskoláit Makláron végezte 1965–73 között, majd a Pannonhalmi Bencés Gimnázium diákja lett, ahol 1977-ben érettségizett, és ugyanezen év augusztus 21-én öltötte magára a bencés szerzetesi ruhát. Katonai szolgálata után 1979-től 1983-ig a Szent Gellért Hittudományi Főiskola hallgatója volt Pannonhalmán, ahol teológus és hittanár végzettséget szerzett.



1983 és 1988 között az Eötvös Loránd Tudományegyetem biológia–földrajz szakos hallgatója volt, 1988-ban végzett középiskolai tanárként. Azóta folyamatosan tanít a Pannonhalmi Bencés Gimnáziumban. Jelenleg a hetedik évfolyam osztálybencése is. A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola pannonhalmi Szent Gellért Szakkollégiumában szerzetesjogot és az ehhez kapcsolódó szerzetesi lelkiség tárgyat oktatja.



A pannonhalmi Szent Márton-bazilikában tett ünnepélyes fogadalmat, majd pappá szentelték 1985. augusztus 15-én. Egy évet a Budapesti Szent Benedek Tanulmányi Ház igazgatójaként és a Szent Szabina-kápolna lelkészeként szolgált. 1989–92 között a rendi növendékek nevelője, 1991 óta főmonostori perjel, 1993-tól a főapát gazdasági helyettese is. Ezen tisztségében a főapátság szociális, oktatási és kulturális intézményei felett a fenntartói jogokat, a főapátság vállalkozásai felett a tulajdonosi jogokat gyakorolja.



1988 óta a Főapáti Tanács, 1997 óta a Prézesi Tanács állandó tagja. Két évig a Pannonhalmi Bencés Gimnáziumot is igazgatta. 1991-től a Bencés Diákszövetség vezetőségének tagja. A Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetemen posztgraduális képzésben vett részt vezetésszervezés szakon.



Kiemelt feladata volt a főapátság épületállományának az 1996-os Millenniumra történő rekonstrukciójának irányítása. Cirill atya indította el az „Apátsági termékcsalád" programot, amely célul tűzte ki a régi receptúrák felkutatását, az arra alapozó termékfejlesztést és gyártást. A munka egyik eredménye a ma már 12 gyógyteából álló „Pannonhalmi teacsalád", több gyógynövénylikőr, borecetek, pannonhalmi levendulás termékek, szappanok és kozmetikumok. Az elmúlt évek során a főapátság hosszú távú turisztikai és marketing kommunikációs tervének elkészítését, továbbá az erre alapozott beruházásokat irányította.



A környezetvédelmi és területfejlesztési miniszter felkérésére tagja volt annak a Magyar Nemzeti Bizottságnak, amely elkészítette az ENSZ 1992. évi Környezet és Fejlődés Világkonferenciára a Nemzeti Beszámolót. Előadásokat tart a gazdaság, erkölcs és tradicionális gyógynövénykultúra témakörben szakmai és népszerűsítő fórumokon, idehaza és külföldön egyaránt.



Folyamatosan részt vállal abban a küldetésben, hogy a modern médiaeszközök és kommunikációs csatornák felhasználásával minél érthetőbben és minél szélesebb kör számára hozzáférhetővé tegyék a főapátság ezeréves értékeit.



Kitüntetései: Kitaibel Pál Emlékérem, Magyar Köztársasági Elnöki Kitüntetés, Maklár község díszpolgára.