Kinek van elsőbbsége? - Gyalogos, kerékpáros kisokos!

Győri Rendőrkapitányság illetékességi területén jelentősen megnövekedett a gyalogos, kerékpáros balesetek száma.



Ezeket a baleseteket csak úgy lehet elkerülni, hogy az alapvető szabályokkal mindenki tisztában legyen, azokat mindenki betartsa és számíthasson arra, hogy azokat mások is betartják. További fontos szükséges elem, hogy a közlekedésben résztvevők előzékenyek és türelmesen legyenek egymással szemben.



Hajlamosan vagyunk azt hinni, hogy baleset csak mással következhet be. Rajtunk múlik jelentős részben, hogy milyen szituációba kerülünk közlekedésünk során. Az, hogy tudjam irányítani a történéseket, tisztában kell legyek azzal, hogy a közlekedés során milyen jogaim és kötelességeim vannak, magyarán, tisztában kell lennem a közlekedési szabályokkal.



A KRESZ kiemelten kezeli a gyalogosokat és a kerékpárosokat, róluk külön fejezet rendelkezik.



Tisztázzuk ki minősül gyalogosnak és ki kerékpárosnak.



Gyalogos az, aki jármű nélkül közlekedik, gyermek, felnőtt egyaránt, kerekes székkel közlekedő mozgáskorlátozott személyek, gyermekkocsit, talicskát toló személy, gördeszkás, rolleres személy, illetve az úton kerékpárt vagy segédmotoros-kerékpárt toló személy.



Kerékpáros az, aki olyan járművet vezet, aminek legalább kettő kereke van és emberi erővel hajt. Kerékpár az elektromos bicikli is, ha azt legfeljebb 300 W teljesítményű motor segíti



A gyalogos addig biztonságban van, amíg a járdán közlekedik. Azonban ezt a védett területet előbb-utóbb el kell hagynia.



Amikor az úttesten kell közlekedni, törekedni kell arra, hogy az a lehető legrövidebb ideig tartson. Az úttesten párhuzamosan haladva lakott területen belül lehetőleg a bal oldalon haladjunk, a forgalommal szemben, lakott területen kívül minden esetben a bal oldalon, a menetirányú forgalommal szemben kell közlekedni.



Miért fontos, hogy a bal oldalon, a menetiránnyal szemben haladjunk. Egyrészről szemmel tudjuk követni a felénk közeledő járművet, lássuk a jármű mozgását, szükség esetén akár nagyobb mértékben tudunk kitérni előle. Másrészről ha a jármű mögülünk érkezne, folyamatosan hátrafelé kellene figyelni, hogy észrevett-e bennünket, kellő oldaltávolságban halad-e el mellettünk. Ma már olyan halk járművel közlekednek az úton, nem minden esetben halljuk meg őket.



Ennél jelentősebb közlekedési helyzet az, amikor keresztirányban közlekedünk az úttesten, amikor az út túloldalára kívánunk átmenni.



Ebben az esetben egy fontos fogalmat kell tisztáznunk, mégpedig az elsőbbséget.



Elsőbbség: továbbhaladási jog a közlekedés más résztvevőjével szemben



azt a járművet, amelynek elsőbbsége van, az elsőbbségadásra kötelezett nem kényszerítheti haladási irányának sebességének hirtelen megváltoztatására



azt a gyalogost, akinek elsőbbsége van, az elsőbbségadásra kötelezett nem akadályozhatja és nem zavarhatja áthaladásában



Gyalogosok által leggyakoribb baleseti ok a gyalogos hirtelen úttestre lépése:



Gyalogos úgy gondolja, hogy minden esetben elsőbbsége van a gyalogos átkelőhelyen. Ez csak abban az esetben igaz, ha eleget tett azon kötelességének, hogy az úttestre mielőtt lelép, meggyőződik annak veszélytelenségéről. Tehát lelépés előtt elnéz balra, jobbra, majd ismételten balra és ha nem érkezik jármű, vagy egyértelműen megadták számára az elsőbbséget, akkor indul el. Ebben az esetben gyalogos feltétlen elsőbbséget élvez a gyalogos átkelőhelyen.



Ahol nincs gyalogos átkelőhely, ott a gyalogosnak nincs elsőbbsége. Abban az esetben léphet le az úttestre, ha meggyőződött arról, hogy a járműforgalmat nem zavarja. Nem léphet le, ha olyan közel van a jármú, hogy annak zavarásával tudna átkelni.



Kerékpáros és az elsőbbség:



Sajnos a gyakorlatban legtöbbször azt látjuk, hogy a kerékpáros a gyalogátkelőhelyet helytelenül használja, mert azon hajtva halad át és nem száll le a kerékpárról. A szabály szerint a kerékpáros csak akkor minősül gyalogosnak, ha a kerékpárról leszáll és azt tolva halad át a kijelölt gyalogos átkelőhelyen.



A kerékpáros sebessége a gyalogoshoz képest lényegesen nagyobb, a járművezető gyalogátkelőhelynél a gyalogosra koncentrál, az ő sebességéhez mérten tud reagálni a történésekre.



Abban az esetben, amikor az úttesten utat keresztező kerékpárút útburkolati jel van, a kerékpárosnak minden esetben kihelyezett elsőbbségadás kötelező jelzőtáblája van.



Ez azt jelenti, ha nem érkezik jármű, akinek elsőbbséget kell adnia, akkor a kerékpárról nem kell leszállnia, hanem a kerékpárt hajtva haladhat át a kereszteződésen.



Amennyiben érkezik jármű, akkor meg kell állnia, az elsőbbséget részére meg kell adnia, majd ezt követően akár a kerékpárra visszaszállva, akár tolva haladhat át a kereszteződésen.



Kerékpáros balesetek gyakori előfordulási helye a körforgalmak melletti kerékpárutaknál van, ilyen helyeken társítható még, hogy a körforgalommal szemben haladnak, amivel a járművezető nem számol, vagy gyalogos átkelőhelynél.



A Győri rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztálya balesetmentes közlekedést kíván Mindenkinek!