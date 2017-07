Kínai küldöttség kereste a győri lehetőségeket

Nagyjából húsz fős kínai delegáció érkezett Győrbe csütörtökön, a Hubei tartomány és testvérrégiója, Győr-Moson-Sopron megye kapcsolatai erősítésére, megyénkben működő energiatakarékos épületrendszerekkel kapcsolatos tapasztalatcserére és magyar agrártermékek iránt érdeklődésük miatt.



Korábban 2013-ban jártak nálunk a küldöttek a nagyjából 60 millió főt számláló tartományból. Azóta megsokszorozódtak ezek a látogatások.



„Szeretnénk szorosabbra fűzni kapcsolatainkat a megújuló energiaforrások tekintetében. Ellátogatunk a Széchenyi István Egyetemre, ahol vendégeink belenézhetnek az egyetem tudományos tevékenységébe és az ott épült elektromos autót is megtekinthetik. Illetve az EYOF készülődés jeleit is látni fogják, szóval biztosan mesélni fogunk a küldötteknek az ország első olimpiai eseményéről is" – mondta Németh Zoltán, a megyei önkormányzat elnöke a delegáció fogadása előtt.



A hivatalos küldöttek mellett több mint tíz, kínai vállalkozó is megyénkbe látogatott. „Azért hívtuk el őket magunkkal, hogy újabb együttműködési lehetőségeket keressenek Győrben" – emelte ki megérkezésekor Erkenjiang Tulahong, a Kínai Hubei Tartományi Bizottság Állandó Bizottságának tagja, a Hubei Tartományi Bizottság Munkás Egységfront elnöke.



A találkozón részt vett Németh Gergely, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara megyei elnöke is, aki elmondta, szerinte Győr-Moson-Sopron megye az agrárkutatásban tudna a kínaiak segítségére lenni. „Remek közép és felsőfokú oktatási intézmények működnek itt. De említhetnénk néhány terméket is, mint például a tejpor, vagy a fagylaltpor. A megyében előállított prémium végtermékek Kínában is piacképesek lennének, szeretném, ha minél többet szállítanánk oda" – tette hozzá végül Németh Gergely.