Kínában jártak a széchenyisek

November közepén a Kádár Mihály, a TSPC Csoport tulajdonosa által vezetett delegációban dr. Lukács Eszter, a Nemzetközi Programok Központjának vezetője képviselte a Széchenyi István Egyetemet Kínában a felsőoktatási és ipari együttműködések elmélyítésének szándékával kezdeményezett sencseni munkalátogatáson. Az EYOF sportkomplexumát is tervező TSPC jelentős kínai piaci tapasztalataival a SZE nemzetköziesítési folyamatainak partnere.



A munkalátogatás során a delegáció tagjai a Sencseni Egyetem, illetve a Harbin Institute of Technology, Shenzen nemzetközi program központjainak vezetőivel, valamint műszaki tudományi karainak professzoraival tárgyaltak oktatói és hallgatói mobilitási, továbbá gyakorlatorientált közös képzési programok indításának lehetőségéről.

A küldöttek a Sencseni Önkormányzat Tudományos, Technológiai és Innovációs Bizottságánál és a Sencseni Befektetési Ügynökségnél is tájékozódtak a kínai–magyar felsőoktatási és ipari együttműködések támogatásának rendszeréről, valamint ellátogattak Kína idei legkiemelkedőbb innovációs kiállítására, a China Hi-Tech Fairre, ahol a Külgazdasági és Külügyminisztérium Tudományos és Technológiai (TéT) szakdiplomatájával, Siklós Lilivel egyeztettek a vállalat és az egyetem kínai kooperációs folyamatairól.