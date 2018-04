Kilátó lett a lilahegyi torony, innen az Alpokaljáig is ellátni - fotók

A Ravazdi Erdészet területén, a Lila-hegyen álló, vasbeton építményt évtizedekig földmérésre használták, állaga leromlott, már nem lehetett látogatni. A Kisalföldi Erdőgazdaság Zrt (KAEG) ötletére és megvalósításában döntöttek a bővítése mellett úgy, hogy a meglévő szerkezet az eredeti funkció megtartása mellett kilátóként is működhessen.A már életveszélyes beton helyett fa köpenyt kapó kilátó felújítása 64 millió forintba került, s mostantól látogatható. A pénteki átadáson Orbán Tibor, a KAEG Zrt vezérigazgatója kiemelte, szerették volna a turisták számára is vonzó célponttá tenni, hisz aközségek lakóinak, s a környező településekről érkezőknek szívügye ez a 313 méter magasan álló létesítmény. „Fantasztikus fentről a panoráma, Sopronig, az Alpokaljáig is ellátni innen."Országos kincsként tekint Nyúl értékére Schmiedt Henrik polgármester, aki a Győrújbaráttal közös fejlesztéseket méltatta. Szalóki Géza győrújbaráti településvezető elismerte, amikor évtizedekkel ezelőtt először megmászta a kilátót, még tilos volt oda felmenni. „Ezt a tájat nem uralni kell, hanem belesimulni. Akik idelátogatnak, becsüljék meg ezt a helyet" - mondta.Kara Ákos a térség országgyűlésiképviselője úgy fogalmazott: a gyermekkori emlékeiket „porolták most le" az erdőgazdaság segítségével. Hozzátette, Győrújbarátra és Nyúlra akövetkező három évben több mint négy milliárd forintnyi fejlesztési forrás jut.