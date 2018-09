Kik a kedvenc tanáraik? Jelöljék őket!

Mit jelentett számomra a díj? A pedagóguspályám örömteli befejezését. Kaptam már szakmai elismerést, de ez a díj azért kedves a szívemnek, mert a szülők, tanítványok összefogásának köszönhetem"

– mondta Makrainé Palasics Zsuzsanna, aki a győr-ménfőcsanaki Petőfi általános iskolában töltötte nyugdíj előtti utolsó évét, amikor az alsó tagozatos pedagógusok között a megye kedvence lett.A tanító néni nyugdíjaséveiben is szívesen gondol vissza a Szeretetdíjra.

Az eredményhirdetés után rengeteg gratulációt, kedves szót kaptam ismerősöktől, ismeretlenektől egyaránt. Például egy idős néni felhívott, gratulált, s elmondta, hogy az ő lánya is pedagógus, és nagyon büszke lenne rá, ha ő is egy ilyen díjban részesülne. Egy negyven éve nem látott rábakecöli volt kolléganőm is megkeresett, hogy kifejezze az örömét az elismerésért. Ezek voltak az igazi ajándékok, amik megkönnyítették a negyvenéves pedagóguspálya lezárását."

Makrainé Palasics Zsuzsanna a nyugdíj előtti utolsó évében lett a megye kedvenc tanító nénije.

Győr-Moson-Sopron megye kedvenc tanítóit, tanárait, oktatóit idén is keressük. Pedagógust bárki jelölhet a voks@kisalfold.hu e-mail-címen. Ehhez meg kell adni a tanár nevét, iskoláját és hogy a három kategória (alsós tanító, felsős tanár, középiskolai tanár vagy szakoktató) közül melyikben nevezik!A tanárokra később a kisalfold.hu weboldalon lehet majd szavazni. De addig is várjuk a róluk szóló történeteket, rajzokat és más alkotásokat, amikkel kedvesebbé tennék a diákok tanáraik számára az iskolakezdést vagy megköszönnék az eddigi közös élményeket, sikereket. Ez persze nem feltétele a nevezésnek, de lehet, hogy a pedagógusoknak még nagyobb örömet szereznek vele, mint a jelöléssel.