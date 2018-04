Kigyulladt egy panellakás Győrben - koromfeketévé változott otthon - helyszíni riport, fotók

Munkatársunk helyszíni riportja

"Hatalmas feketség"



Hajnalban szirénázásra lettem figyelmes, de először visszaaludtam. Aztán kicsivel később megriadtam a fényekre, kinéztem az ablakon és láttam a sok tűzoltót, rendőrt, mentőt. A szemközti tömbben lakok, de a sok fa takarta az épületet. Amikor lángolt a ház, azt nem is láttam, már csak a hatalmas feketségre lettem figyelmes a falán. Lementem de úgyse láttam többet. Állítólag kiürítették a lépcsőházat de én nem láttam ott sok embert" - nyilatkozta egy Olvasónk, aki szemtanúja volt a hajnali tűzesetnek.

Hatalmas, fekete folt éktelenkedik a kilencedik emeleti ablak helyén a Lajta úton, ott, ahol az éjjel tűz pusztított. Néhány üvegszilánk még mindig a járdán hever a délutáni órákban. "Az ablakkeret megolvadt, műanyagból készült, az üveg pedig kizuhant" – számol be a történtekről egy, a szomszéd lépcsőházban lakó hölgy. Őt is felkeltette férje hajnali négy körül azzal, "öltözz, lehet, menekülnünk kell" – erre szerencsére nem került sor. Abban házban viszont, ahol a lángok felcsaptak, okkal riadtak meg az emberek.A füst szaga még most is marja az ember torkát, ahogy belép a szellőztetés miatt tárva nyitva hagyott ajtókon. Az ablakok mindenhol kitámasztva, és a lépcsőn felfelé haladva, érezni a nedvességet, ami az életmentő vízsugarak után maradt. A kilencedik emeletre vezető lépcső fordulójában megtorpanunk. A falak, a plafon, minden fekete. Valaki a folyosón neszez. "A korom, ez egy borzasztó" – hallatszik a felvonó karbantartójának szájából. Élő Ferenc éppen érkezésünkkor indítja újra a liftet. "Reggel tiszta víz volt az egész, az aknában is állt vagy fél méteren" – jegyzi meg.A hatodik emeleten lakó szerelő aztán a hajnalban történteket is feleleveníti kérésünkre: "Először olyan zajra ébredtem fel, mintha a felettünk lakó le akarná venni a radiátorát, leejti a kulcsot, felveszi, húz rajta egyet… Arra gondoltam, felkelek és zörgök neki, hogy ezt mégse hajnali négykor csinálja. Ekkor már a nejem is fent volt, ő ment az ablakhoz és ő szolt, hogy Feri, öltözz ég a ház!" – meséli Elő Ferenc, aki ekkor már a szikrákat is látta.Ablakukon a katasztrófa maradványai por és korom formájában még mindig ott figyelmeztetnek, itt valami nagy baj történt. Felesége térdműtétre vár, ő csak nehezen tudott lejönni a lépcsőn. "Ki is van írva, hogy tűz esetén ne használják a felvonót, ezt szerencsére betartották az emberek – jegyzi meg a szerelő, akinek keze is csupa korom, ahogy elemlámpájával világítva bütyköl a sötétben. – Kint hívtak nekünk egy buszt, abban vártuk meg, hogy mi lesz ezután. A rendőrség, a tűzoltók beszéltek velünk, próbáltak nyugtatni. Meg is számoltak bennünket. Aki nehezen mozog, nem tudott kijönni, például egy néni a másodikról. Szerencsére viszont a füst felfelé szállt, így maradhatott."Élő Ferenc már több tűzesetet is átélt, foglalkozása miatt nem ez volt az első, hogy számítottak a munkájára: amikor a tűzoltók végeztek, ment és lekapcsolta a liftet. A sokat megélt szerelő ott volt, amikor a szemközti ház égett, vagy amikor jó néhány éve az Ikva utcában kellett áramtalanítani a liftet. A kilencedik, nyolcadik és hetedik emeleten még délután sem volt áram. Úgy tudjuk, a kiégett lakás alatti otthon szörnyen elázott, a szőnyeg, a tévé, a falak…Élő Ferenc a legtöbb lakóval jó viszonyban van, elmondása szerint nagyon rendes ez a lépcsőház. Ő már évtizedek óta itt él nejével és ez alatt az idő alatt semmi probléma nem történt. Ismeri a szinte koromfeketévé változott ajtó mögött lakókat is. "Szerintem elektromos tűz lehetett. Akkor csaptak nagyra a lángok, amikor az asszony kinyitotta az ajtót és levegőhöz jutottak. A férfi az erkélyre menekült, onnan hívta a tűzoltókat, őt onnan kellett emelővel lemenekíteni" – mondta végül és befejezte a lift elindítását, hogy aztán saját otthonában is rendet tegyen, letakarítsa a kormot és felszárítsa a lefolyt vizet.A katasztrófa okának felderítésére a katasztrófavédelem tűzvizsgálatot indított, így negyven napon belül derülhet fény a történtekre. Szerencsére, úgy tudjuk, a lépcsőháznak van közös, tömbbiztosítása. Az oltás után harminckét lakó térhetett vissza otthonába az utcáról. A füstmérgezés gyanújával kórházba került három lakót csak megfigyelés miatt vitték be és még napközben haza engedték őket. Információink szerint más nem sérült meg, a lángokat sikerült megfékezni, mielőtt a többi lakásra is átterjedtek volna."A füstmérgezés gyanújával kórházba szállított lakókat csak megfigyelésre tartották bent és már kiengedték őket" - közölte megkeresésünkre Dr. Oláh Attila, a Petz-kórház orvosigazgatója.A győri, a csornai, a pannonhalmi és a lébényi hivatásos tűzoltók nagy erőkkel érkeztek a helyszínre. A munkálatokat a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányították. Az egységek megakadályozták a lángok továbbterjedését, és egy embert kimenekítettek az égő lakás erkélyéről. Őt átadták a mentőknek. Úgy tudjuk, a lakásban vele tartózkodott még egy idős asszony. Őket kettőjüket és egy embert a fölöttük lévő lakásból füstmérgezés gyanújával vittek kórházba. A lépcsőház füsttel telítődött, ki kellett üríteni.A nagy ijedtségben, sokan csak magukra kaptak valamit, úgy rohantak le az utcára a hűvös hajnali órában reggel 4 körül. Köztük gyerekek is voltak. A lakóknak fűtött buszt rendeltek a helyszínre. A lángokat öt óra körül sikerült eloltani.Berendezési tárgyak égtek egy szobában és az előszobában. A helyszínen lévő tűzoltóknak a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányításával, összehangolt munkával sikerült elfojtani a tüzet, így szerencsére más lakásra nem terjedtek át a lángok. Az érintett lépcsőházból harminchat lakónak ideiglenesen el kellett elhagynia az otthonát.