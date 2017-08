Kigyulladt a busz, ami gólyatáborba vitte a bercsényis diákokat - újabb fotók

Fotó: Tudósító

A diákok annyit láttak, hogy a busz hátuljából füst terjeng. Szóltak a sofőrnek, megálltak, a gépjármű-vezetője a helyzetet érzékelvén mindenkit leszállított a buszról. A diákok aztán már biztonságos távolságból látták, hogy kigyullad s egyre jobban ég a busz, majd több méter magas lángok csapnak fel.

Fotó: Tudósító

˝A nagylányunkat két órája raktuk fel a buszra, és útnak indítottuk Balatonalmádiba, a bercsényis gólyatáborba. Most hívott a gyermek, hogy kigyulladt a busz, de szerencsére mindenki le tudott szállni. Jelenleg oltják a járművet a tűzoltók˝ - jelentette a kisalfold.hu-nak az édesapa, olvasónk fotót is küldött:„Három busszal indultak a bercsényisek a balatonalmádi gólyatáborba, ezek közül délelőtt tíz óra környékén az egyik jármű kapott lángra. Szerencsére senki sem volt veszélyben, nem tört ki pánik, s miután mindenki biztonságban leszállt, még a csomagokat is sikerült kiszedni a raktérből. Mentesítő járat érkezett a diákokért, akik azzal folytathatják útjukat a Balatonra. Összességében elmondható, kezelhető volt a helyzet" – mondta lapunknak Németh Zsolt a Bercsényi-iskola igazgatója.Egy anyukától kaptuk az alábbi képet, mint írta, az ő lánya a második buszon ült:

Kigyulladt egy autóbusz a 82-es főút Zirc és Csesznek közötti szakaszán. A tűzesethez a veszprémi hivatásos és a zirci önkormányzati tűzoltókat riasztották, akik egy vízsugárral eloltották a lángokat. Az elsődleges információk szerint a busz utasai közül nem sérült meg senki. Az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták - tájékoztat a katasztrófavédelem.

További fotók: