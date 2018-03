Kiderült, mikor robbantják fel az olajgyári kéményt Győrben

Március 23-án, pénteken 11 órakor robbantják fel az olajgyári kéményt Győr-Szigetben. A robbantást az a tatai cég végzi, amelyik 2016-ban az olajgyári kisebbik kéménynél is ellátta a várostörténeti pillanatot jelentő feladatot.A Kisalföld úgy tudja, a beruházó által megbízott biztonsági cég mellett a közterület-felügyelet és a rendőrség biztosítja a területet., a robbantás szervezői meg fognak győződni arról, hogy mindenki kiköltözött-e. Autók sem parkolhatnak a kémény közelében, már előző este 10-ől fogva ideiglenes helyet kell az érintetteknek keresni. Ebben segít a robbantásra megbízást adó cég, amely a kiköltözőknek is biztosít szükség esetén fedett helyet.Péntek délig tart a parkolási tilalom a kémény melletti utcákban, aznap reggel fél 9-kor a rendőrség elszállítja a rossz helyen parkoló kocsikat.A forgalomban és a buszok útvonalában is lesz változás péntek délelőtt, amint tudni lehet, közölni fogjuk.