Kiderült, miért volt piros egy órán át a fénysorompó Győrben

Csütörtök, 17.54 - A MÁV elnézést kér



Az ügyet firtató kérdéseinkre a MÁV Kommunikációs Igazgatósága egy napon belül válaszolt. Nézzük, "a bizonyítvány magyarázatát".



"A győri szeszgyárat kiszolgáló vonat elhaladásakor részben az iparvágány sorompójának műszaki meghibásodása okozta a problémát. Másrészt a szokottnál több kocsit vontattak, ezért a vonat a szokványosnál lassabban haladt, és a műszaki hiba miatt a sorompó még azután is tiltó jelzést mutatott, miután a vonat elhagyta a területet" - kezdte a MÁV.



A fő gondot az okozta, hogy a vonat elhaladása után a sorompót nem tudták a helyszínen úgynevezett kényszer kikapcsolással sötétre állítani, ezért szakembereknek kellett beavatkozniuk az értesítés után. Azóta változtattak a sorompó technikai elemein, hogy a győri közlekedést a későbbiekben ne akadályozza hosszabb időre hasonló szituációban. Így legyen.



Ami korrekt, hogy a MÁV az arra közlekedő autósok és a buszokon utazók utólagos elnézését kéri portálunkon keresztül.



Szerda, 17.23 - Miért volt piros egy órán át a vasúti sorompó Győrben?



"Szerda reggel 9 és 10 óra között majdnem 1 egész órára blokkolták a Budai úti (Famulus Hotelnél található) vasúti átjárót. A 14-es buszok mindkét irányban majdnem 1 óráig álltak, sok utas elkésett a dolgáról" - kezdte Olvasónk.



A buszvezetők türelmesen vártak



"Végigvártam ezt az órát: a lezárás kezdete után kb. 15 perccel jött egyáltalán a tehervonat (miért zárták le ennyivel korábban?). Miután elhaladt, mindenki azt várta, végre szabad jelzést ad a fénysorompó, de nem így történt, újabb kb. 15 perc várakozás következett, majd a mozdony visszament. Még ezt is tudomásul vettük (bár rejtély, hogy a két elhaladás közötti negyedórában miért nem engedték el az autó-, busz-, kerékpáros és gyalogos forgalmat), de arra végképp nem volt magyarázat, hogy utána miért volt még jó 20 percig vörös a fénysorompó jelzése" - folytatta Olvasónk.



"A mozdonyt kísérő, láthatósági mellényt viselő illetékesek gyorsan felugrottak a mozdonyra, és szó nélkül eltűntek. Senki nem volt, aki akár információt adhatott volna, akár át- vagy kikapcsolja a fénysorompót (megfigyeléseim szerint kézzel szokták ezt tenni, van ott egy kis doboz). Persze sok gyalogos, kerékpáros és autós egy idő után megunta a várakozást és átszökött, de a buszvezetők betartották a vonatkozó szabályokat, és türelmesen vártak (hiszen egy-egy csuklós busszal, sok utas életéért felelve, nem lehet kockáztatni).



Pazarolni mások idejét



Telefonon segítséget kértek, de a tényleges megoldás (amikor végre kikapcsolták a fénysorompót, így alapos körülnézéssel már át lehetett rajta szabályosan hajtani) majdnem egy óráig váratott magára, komoly fennakadást okozva a buszközlekedésben (nyilván a késő buszok a következő járatukat sem tudták időben megkezdeni)" - írta Olvasónk.



"A kérdés, hogy ilyen esetben a fénysorompó kezelőit vajon éri valamilyen felelősségre vonás, hogy ennyire közömbösen pazarolják mások értékes idejét, és még tájékoztatást sem adnak, hanem egyszerűen magukra hagyják őket? Nem hiszem el, hogy ne lehetett volna valamilyen módon lerövidíteni ezt az üzemzavart, és legalább bizonyos időközönként szabályosan átengedni a közlekedőket. Máskor is előfordulhat ilyen?" - zárta szavait Olvasónk.



Az esetről portálunk megkérdezte a MÁV sajtóosztályát. Amint választ kapunk, közöljük azt.