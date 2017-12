Kiderült, hova költözik a győri színház a felújítás alatt

Páternoszter Piroska polgármesteri biztos



Ahhoz, hogy a tervezés jövőre elkezdődhessen, a győri önkormányzatnak az év végéig az Emberi Erőforrások Minisztériuma asztalára kell tenni egy részletes anyagot. Orbán Viktor miniszterelnök Borkai Zsolt győri polgármesterrel közösen jelentette be áprilisban, melyik az a 18 fejlesztés, amely a Modern Városok Program részeként, kormányzati támogatással megvalósulhat a megyeszékhelyen. Az egyik a Győri Nemzeti Színház épületének és a mellette található II. János Pál térnek a felújítása.Páternoszter Piroska polgármesteri biztos korábban a Kisalföldnek elmondta : az elmúlt időszakban műszaki szakemberek bevonásával a pincétől a padlásig átnézték a létesítményt az összes fellelhető dokumentációval együtt. Jelenleg azt készítik elő, hogy a tervezés jövőre elkezdődhessen.Ahhoz, hogy a tervezés jövőre elkezdődhessen, a győri önkormányzatnak az év végéig az Emberi Erőforrások Minisztériuma asztalára kell tenni egy részletes anyagot.

˝Erre nem gondoltam˝ - mondta Kiss János, a Győri Balett igazgatója néhány perccel azután, hogy Borkai Zsolt polgármester bejelentette: a felújítás idejére – két évadra – az EYOF sportközpont nagycsarnokába költözik a színház és a balett.A döbbenet után aztán mindkét direktor – Forgács Péter színház és Kiss János balett igazgató – bölcs döntésnek nevezte a helyszínválasztást. Bár mindenféle találgatás és pletyka keringett az elmúlt időszakban a városban (a legmarkánsabban az ideiglenes sátor verziója tartotta magát), most már nincs több kérdőjel: 2019-től két évadon át, a Győri Nemzeti Színház felújításának idejére a győri ˝sport fellegvárába˝, az Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválnak nyáron otthont adó központba kötözik az intézmény, ott láthatják a nézők is a két társulat előadásait.Borkai Zsolt a Győri Nemzeti Színház jelenlegi színpadán beszéde végére tartogatta a bejelentést, miközben a társulatok tagjai, illetve a színpadi kiszolgáló személyzet csaknem megtöltötte nézőteret. A polgármester kicsit messzebbről indítva felidézte, hogy a város a költségvetéséből mennyit áldoz a kultúrára (4 és fél milliárd forintot), s azt is hangsúlyozta, hogy a bizalom a társulatok, annak tagjai és vezetői felé a város részéről eddig is megvolt. „Sok helyszín szóba jött" – mondta Borkai, aztán kimondta a végletes döntést, ami jól érzékelhetően az érintettek számára is megkönnyebbülés volt.További részleteket a bejelentésről a Kisalföld szerdai számában olvashatnak.