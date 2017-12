Kiderül, ki lesz a legjobb nindzsa: a győri Margli Zsolt is versenyben - fotók

Margli Zsolt. Fotó: TV2

Több száz kedvelés, és gratuláló hozzászólások sora mutatja a kisalfold.hu Facebook-odalán , hogy milyen. A győri parkouros megérdemli az elismerést: több ezer jelentkező közül, remek teljesítménnyel jutott a legjobb húsz versenyző közé - Több részből álló, nagyon hosszú és erőt próbáló pályára számíthatunk, az idő pedig még fontosabb lesz a korábbiaknál, mert több szakaszon időkorlátot vezetnek be - mondja Zsolt lapunknak.

A húsz döntős. Fotó: TV2

Egészen pontosana végső akadály a Midoriyama lesz: a Ninja Warrior hatalmas tornyában függő kötélen 20 méter magasba kell felmászni 30 másodperc alatt. A monumentális akadálypályát a világon eddig csak kevesen tudták legyőzni, meglátjuk, hogy magyar nindzsának sikerül-e.

Bármi is lesz az eredmény, az biztos, Zsolt már nyert a műsorral.Sok jó emberrel ismerkedtem meg, sportolókkal, akiket korábban csak videókon láttam. A döntősök között vannak olyanok is, akikkel már régebb óta tartom a kapcsolatot, jó itt is buzdítani egymást. Egyébként a műsor kezdete óta már az edzéseimbe is beépítettem néhány nindzsás kihívást: a tanítványaimnak kis pályákat csinálok, van benne mászás ugyanúgy, ahogy parkouros elem is. Mérjük az időt, aki a leggyorsabb és legügyesebb, kap egy csokit, legutóbb szaloncukor volt a tét - meséli mosolyogva Zsolt.