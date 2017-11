Kicsi madár - új dalt mutatott be a győri Váray László - hallgassa meg

Fotó: Csobay Dániel

Váray Laci szólóműsora már második éve párhuzamosan utazik zenekarai fellépéseivel (Colombre Band / Belvárosi Betyárok), mégis, ez a dal és klip az első hivatalos megjelenés. Idén a klub- és fesztiválkoncertek mellett a világ számos magyar közösségéhez jutott el dalaival, amelyhez franciaországi, kanadai és az erdélyi magyarság mellett novemberben a bécsi közösség is csatlakozik.KICSI MADÁR - "Ha egyszer megérkezik az ember szívébe a dal, nem lehet megkérni, hogy várjon már a küszöbön, mert más dolgom van. Otthagyna a francba és keresne valaki mást.A Kicsi madár egy pillanatfelvétel, egy újjászülető élethelyzetről, amikor az ember majdnem teljesen túl van a nehézségeken, de még kell az utolsó lépés. Ha innen nézed, egy kicsit szomorú, de ha már onnan, akkor nagyonA dal év elején készült, érdekes időszakban: épp egy pályázat elszámolási anyagait rendeztem össze, aznap éjfélkor járt le a határidő, de akkor már egy hete nem hagyott békén a dallam és a refrén. Aztán sorról sorra, akkordról akkordra elkezdett előbújni. Lett eleje, megtaláltam az ívét és jött a többi. Háromnegyed tizenkettőkor még a szöveget tisztáztam, kerestem a refrén utáni, megfelelő hosszúságú szünetet, aztán pánikszerűen dobáltam be a számlákat a szkennerbe, hogy fel tudjam tölteni az elszámolást… Ha egyszer megérkezik az ember szívébe a dal, nem lehet megkérni, hogy várjon már a küszöbön, mert más dolgom van. Otthagyna a francba és keresne valaki mást.

A stúdiómunkák előtti utolsó koncertek



November 25. Győr / Lima Pub 20:00 vendég: Szabó Tamás

November 29. Bécs / Budapest Bistro 19:30 km: Almann Gergő

Három helyszínt néztünk ki 30 km sugarú körben a forgatáshoz, a tervek szerint Keszei László operatőrrel mindhármat végigjártuk volna a forgatási napon, hogy aznap épp melyik helyszín, milyen arcát mutatja. Eredetileg azért lett volna nehéz dolgunk, mert verőfényes, sárga-vörös őszi nap volt és így kellett volna a három gyönyörű verzióból a legjobbat kiválasztani. A felvétel délután négykor kezdődött, de az estére jelzett vihar már közel járt, így csak egy lehetőség maradt, hát elmentünk a magyar-szlovák határnál talált nem létező tóhoz, egy belvízzel elöntött erdősávhoz.Teljesen hivatalos, hogy a klip készítése közben érkezett meg az őszi-téli átmenet, egy órája lehettünk ott, amikor leesett a hőmérséklet, megváltoztak a fényviszonyok, a színek. Erős szélvihar lett, elfújta a jó időt és az ágakat is, úgyhogy néhány újabb felvétel után mentettük a technikát és magunkat is. Ha valami meetingen számolnék be a forgatásról azt mondanám - optimális időfelhasználással, produktív kivitelezés történt. De ezek az előre nem látott mozzanatok is inkább csak hozzátettek, ehhez a hangulat-kliphez, jó atmoszférát adott a Türskevár-üzemmód a felvételeknek.