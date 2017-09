Ki lesz a szalagavató királynője? Szexi ruhák és James Bond öltönyök Győrben - fotók, videó

A tanárokat motiválhatják-e a vállalkozók arra, hogy náluk rendeljenek ruhát, fotót, vacsorát? Ballagási kiállításon jártunk a megyei kamara győri székházában.A vállalkozók azt mondják, mindenképpen szerettek volna jelen lenni az eseményen, még akkor is, ha már előre tudják, melyik osztályt fotózzák, melyik osztályt öltöztetik. Egy ilyen seregszemle ronthatja ugyan a kialakult status quo-t, vagyis elvihet már évtizedes üzleteket, hiszen az I. Ballagási Kiállítás választéka igazán bőséges, ugyanakkor újabb lehetőséget is rejtegethet. A kiállítás ötletadója Fülöp János, a Viktória Divatáruház tulajdonosa szerint sokan megelégelték, hogy a ballagási vadorzók egy Barkas autóból kipakoltak az iskoláknál, csábító ajánlatot tettek, pénzt szedtek be, aztán eltűntek. Az iskoláknak, diákoknak, szüleiknek arra van szüksége, hogy elérhető legyen a ruhás, a kellékes, a fotós. A győri kereskedők és szolgáltatók ezért álltak össze a kiállításra. Molnár Albert, a megyei kamara Kereskedelmi Tagozatának alelnöke is aktívan részt vett a szervezésben. Minit elmondta, a kamara minden olyan kezdeményezés mögé odaáll, amely a helyi értéket, a helyi vállalkozásokat segíti. Ráadásként ez a kiállítás remek lehetőség arra, hogy ezernyi fiatal ismerje meg a kamra épületét, és később már bátrabban lépjenek be oda.



Obertolné Horváth Tímea a Laura Divat belvárosi szalon tulajdonosa szerint, a kiállításon lehetőség van megtalálni azt a ruhát, amelyikben a szalagavató királynője lehet bárki. A lányok ezekben a ruhákban akár egy hollywoodi gála vörös szőnyegére is képzelhetik magukat. Valóban szexik, figyelemfelkeltők. A fiúk sem maradnak le mögöttük a megjelenésben. Az öltönyök választékából még James Bond is megtalálná a kedvére valót.

Németh Péter, a Carlo Benetti vezetője szerint, ezt a véleményt egyébként a Győrben legendás Lachmann család képviselői is megerősítették, a fiatalok nagyon is követik a divatot. Karcsúsított öltöny, színes kiegészítők, elegancia szerepel az elvárásaik között. Egyre inkább a minőséget részesítik előnyben és a Ballagási Kiállításon több ízben elhangzott, azt szeretnék, ha ezeket a ruhákat 5 év múlva is viselhetnék.A ballagási öltönyök egyébként 30 ezer forinttól kezdődnek. Ezek alapanyaga már jóminőségű, magas gyapjú tartalmú szövet. Ehhez jön az ing ára, 10 ezer forint körül, a kiegészítők, a nyakkendő, a cipő, az öv. A család a pénztárcájából ennyit biztos elkölt a lányokra is, hiszen náluk a nagy esemény kapcsán még jön a frizura, a smink, amihez szintén tanácsokat és árajánlatokat is kaphatnak az I. Ballagási Kiállításon.A kiállítás szombaton is várja a családokat. Akik ellátogatnak a Győr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara székházába kora délutánig nézegethetnek, és olyan vállalkozóktól kaphatnak tanácsot, ajánlatot, akik garanciát vállalnak a termékeikre. Tízezreket spórolhatnak azok, akik most egy helyen nézik meg, miben szeretnének elmenni a szalagavatóra, miben szeretnének ballagni.