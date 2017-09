Kezdődnek a dugók: aszfaltoznak az M1-esen, dugó van Hegyeshalomnál

Az M1-es autópályán Hegyeshalom felé Tatabánya térségében az 58-as km-nél aszfaltoznak. A külső sávot lezárták, a forgalmat a belső sávba terelik. A munkálatok ideje alatt az 58-as km-nél lévő Turul pihenőt is lezárták. Az arra közlekedők torlódásra számítsanak!Hegyeshalomnál az M1-es autópályán a kilépő oldalon időszakosan körülbelül 2-3 km-es is lehet a kamiontorlódás, ami kihathat a személygépjármű forgalomra is.A Magyar Közút Nonprofit Zrt. tájékoztatja a közlekedőket, hogy a 83-as számú főút 2x2 sávosra történő kapacitásbővítő munkálatai miatt az M1-es autópályán Győr térségében, valamint a 83-as számú főúton a 69+290–70+250-es km szelvények közti szakaszán ideiglenes forgalomkorlátozás kell számítani. Ahogy hétfőn már megírtuk , első ütemben szeptember 6-án, szerdán 7 órátó erre szémítsonl:· az M1-es autópálya 83-as számú főúti csomópontjában mindkét oldali autópálya le- és felhajtó ága lezárásra kerül, az M1-es autópályáról Győr térségében a kihelyezett terelőtábláknak megfelelően lehet le-, illetve felhajtani,· a 83-as számú főútról, a Metro áruház (Királyszéki út) irányában történő kanyarodásra sem lesz lehetőség a teljes útzár miatt.A lezárásokon kívül a 83-as számú főút forgalma a fentiekben jelzett szakaszon 2x1 forgalmi sávra (6 méter szélességre) szűkül.Az ideiglenes forgalomtechnikai kialakítások 1. üteme várhatóan október közepéig lesz érvényben. A kivitelezés teljes befejezéséig azonban jelentős mértékű forgalomterelésekre kell számítaniuk a közlekedőknek.A korlátozáshoz kapcsolódó forgalmi viszonyokról tájékozódhatnak a nap 24 órájában a Magyar Közút Útinform osztályánál (+36-1-336-2400), illetve a www.utinform.hu weboldalon.A Magyar Közút Nonprofit Zrt. kéri az erre közlekedőket, hogy a torlódások hosszának minimalizálása érdekében kellő időben és egymást segítve soroljanak be a forgalmi sávokba.