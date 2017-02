Kevesebbszer kellett oltani

A megelőző tevékenységnek is szerepe volt abban, hogy tavaly kevesebb tűzhöz riasztottak bennünket, mint 2015-ben – jelentette ki Sallai Péter tűzoltó dandártábornok, a Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója, aki hétfőn sajtótájékoztatón számolt be elmúlt évi munkájukról Győrben.Szavaiból kiderült, hogy a hatósági ellenőrzések száma megduplázódott az előző esztendőhöz képest. Külön figyelmet fordítottak a turisztikai létesítmények vizsgálatára. Ezzel párhuzamosan jelentősen csökkent a tűzesetek száma, amelyben a megyei tűzmegelőzési bizottság tájékoztató tevékenysége is hozzájárult. Néhány emlékezetes oltásuk így is akadt, például a soproni volt Déli pályaudvarnál vagy a győri Petz-kórházban, de a legtöbbször csak a legalacsonyabb, egyes riasztási fokozatban kellett vonulniuk.„Az idei télen feltehetőleg a szokatlan hideg miatt is növekedett a kénytüzek száma. Ezeknél minden esetben a nem megfelelő fűtőanyag használata, vagy a nem megfelelő kémény állt a háttérben" – hangsúlyozta.Sallai Péter beszélt arról is, hogy javultak körülményeik. Felújították 18,5 millió forintból a győr-sáráspusztai oktató és kiképző bázist, és jutott pénz a győri tűzoltóság Munkácsy utcai épületének rekonstrukciójára is. Műszaki felszerelésük egy magasból mentővel, egy fecskendővel és egy csapatszálló mikrobusszal bővült. Hozzátette: az illetményemelésnek és az életpályamodellnek köszönhetően a dolgozók cserélődése mindössze 2,5 százalékos volt.A Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságnak 59 tűzoltó egyesülettel van együttműködési megállapodása, amelyek a beavatkozások 14 százalékában segítettek a hivatásosoknak. A civil szervezeteket 46 millió forint értékben segítették különféle eszközökkel. Ide kapcsolódik, hogy téti és a győrszemerei után a Fertőszentmiklósi Önkéntes Tűzoltó Egyesület is önállóan beavatkozóvá vált 2016-ban, javítva a tűzbiztonságot.