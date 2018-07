Kétmilliárd forintból hétfőn kezdődik a Vásárcsarnok felújítása Győrben + fontos változások

A Herman Ottó utcai Vásárcsarnok felújítását, hozzá kapcsolódóan parkolólemez építését, valamint zöldterület-fejlesztést is tartalmazó projekt a július 16–i munkaterület átadással kezdetét veszi, amely ideiglenes forgalmi változással jár.A munkálatokra a város 2 milliárd forint támogatást nyert a Terület- és Település fejlesztési Operatív Programból..

A győriek számára nagyon fontos helyszínről van szó, hiszen sokan szerzik be itt a friss és egészséges termékeket, azonban a területen komoly problémát okoz a közlekedés és a parkolás is"

A Vásárcsarnok jelenlegi szerkezete megmarad, de az új létesítmény nagyobb, tágasabb helyet kínál majd a látogatóknak, akiket lift és mozgólépcső is kiszolgál majd.

– mondta el Borkai Zsolt . A polgármester hangsúlyozta, a pályázati forrás segítségével a program ezekre a problémákra is komplex megoldást nyújt azon túl, hogy korszerű, az árusok és a vásárlók igényeit kielégítő, modern csarnok jön létre.A projekt keretében egy korszerű gépészeti technológiával rendelkező csarnoképület valósul meg, amely közvetlen kapcsolatban áll a szomszédságában felépülő parkolólemezzel. Az ide érkező vásárlók tehát a parkolóból közvetlenül is meg tudják közelíteni a vásárcsarnok területét. Az épülő parkolólemez 299 jármű befogadására lesz alkalmas és elektromos autók töltésére is lehetőség nyílik.Ahogy Sági Géza, a Győr-Szol Zrt. elnök-vezérigazgatója lakossági fórumon hangsúlyozta, a korszerűsítés után szeretnék megőrizni a vásárlás kialakult szokásait, de mindezt egy komfortosabb környezetbe helyezve.A Vásárcsarnok akadálymentesítése is megtörténik. A fejlesztés a közeli, nagyobb zöldterületek, vagyis a Malom liget, Ady-domb (az úgynevezett MATÁV játszótér), és a Vásárcsarnok előtti tér megújítását is tartalmazza, ide értve a területek rehabilitációját, a növényzeten túl a köztéri berendezések, a kerti bútorok, az út-és térburkolatok, a locsolóhálózat felújítását. A meglévő zöldterületek mellett a Hermann Ottó utcai Vásárcsarnoknál új zöldövezetet is kialakítanak.Fontos információ, hogy a Győr-Szol Zrt. hétfőn délelőtt 9 órakor átadja a Vásárcsarnok felújításához kapcsolódó parkolólemez munkaterületét a Fodor Kft. és FK-System Kft. alkotta Vásárcsarnok 2018. Építő Konzorciumnak. Ezután megkezdik a terület körbekerítését, amely azt jelenti, hogyUgyanezen a napon 10 órakor az Ideiglenes Vásárcsarnok kialakításához szükséges munkaterületet is átadják a Terán Kft-nek, ami miatt további három parkolóhely szűnik meg.A munkálatok idején tehát ideiglenesen a megállási lehetőségek korlátozásával kell számolni, ám a kialakítás után jelentős kapacitás-növekedés történik. A beruházó kéri a lakosok és a piacra érkezők türelmét, és azt, hogy a forgalmi változásokra fokozottan figyeljenek.A beruházás menetéről a közelmúltban a Győr-Szol Zrt. tartott részletes tájékoztatót, amelyen elhangzott, a Vásárcsarnok üzleteinek bérlői, árusai és dolgozói az építkezés idején egy ideiglenes piactéren folytatják munkájukat.Rotter Zsolt üzletágvezető kifejtette, ennek során a jelenlegi „MATÁV" játszótér területén hoznak létre ideiglenes murvás parkolót a vásárlók részére, melyet az ideiglenes piac megnyitása után használhatnak, vagyis, de – ahogy írtuk – a projekt része lesz a zöldterület rehabilitációja is.Ezzel párhuzamosan aaz építési munkálatok aktuális igényeinek megfelelően. Az augusztus a közlekedésben is változást ígér az ott lakóknak a Verseny utca–Szigethy Attila úti csomópont építésével, amely a Verseny utca meghosszabbítását, be- és kikanyarodási lehetőséget a Szigethy Attila útról a Verseny utcába, jelzőlámpás csomópont építését jelenti.Szeptemberre elkészül az ideiglenes piac, amelyben egy nagy sátor, 6 faház, 37 konténer és 96 darab őstermelői asztal biztosítja az árusítást. A területen kiépített közművek, piaciroda és illemhelyek várják az árusokat és a vásárlókat. A tervek szerint szeptember 1. és 10. között kerül sor a vásárcsarnok jelenlegi épületének kiürítésére, mindeközben szeptember elején megnyitják a vásárlók előtt is az ideiglenes piacot.