Két útszakasz is megújul Győr-Moson-Sopron megyében

A Magyar özút Nonprofit Zrt. idén a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretein belül országosan több mint 526 kilométernyi 4 és 5 számjegyű mellé út teljes örű felújítását indíthatja el. A program egyik elemeként Győr-Moson-Sopron megyében a 8627-es jelű út özel 2,3 kilométeres szakaszához kapcsolódóan a kivitelező már birtokba vehetté a munkaterületet.



A Fertőszentmiklós-Lövő- őszeg összekötő út teljes örű felújítása során a kivitelező a kopóréteg profilmarásáról, a süllyedéseknél a teljes pályaszerkezet cseréjéről, a kiegyenlítő aszfaltréteg és az új kopóréteg terítéséről, az új tartós burkolati jelek felfestéséről, valamint a KRESZ táblá igény szerinti cseréjéről és pótlásáról is gondoskodnak. A munkálatok ideje alatt félpályás útlezárásra kell számítaniuk az arra özlekedőknek. A program keretében keretében özel egy kilométeren újul meg a 8417-es jelű út is. A beruházó Magyar özút Nonprofit Zrt. a munkaterületet már átadta, a fejlesztés előreláthatóan 90 napot vesz majd igénybe: a Tét-Lébény összekötő út ezen szakaszának felújítása alatt is félpályás útlezárásra kell számítaniuk az arra özlekedőknek.



Ami a négy- és ötszámjegyű utakat illeti, a programból Győr-Moson-Sopron megyében özel 8,8 kilométernyi út felújítása valósulhat majd meg európai uniós forrásból