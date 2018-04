Két új lift a győri Híd utcai rehabilitációs központban

Az új liftet már használják a Híd utcában – képünkön Kárai Szilvia, akit zebrán ütött el egy autó, s akinek január óta tart a rehabilitációja, illetve Németh Dombi Andrea szakápoló. Fotó: H. Baranyai Edina

Az úgynevezett vis maior keretre pályázott és nyert a Petz-kórház, ennek köszönhetően a Híd utcai mozgásszervi rehabilitációs központban a két liftet újra cserélhették, a bejáratnál a hibákat kijavíthatták; a Vasvári Pál utcai központi kórházi épületben pedig a veszélyeshulladék-tárolókra, illetve az ágyfertőtlenítő áthelyezésére jut pénz. Ez összefügg egy fontos fejlesztéssel, amelyről korábban írtunk: a gyermeksürgősségi kialakításával.A sajtótájékoztató apropót adott arra, hogy dr. Tamás László János kórházi főigazgató elmondja, a gyermeksürgősséginél mérföldkőhöz érkeztek: mostantól bármikor aláírható a szerződés a kivitelezővel, s ha ez megtörténik, onnantól elkezdődhet a munka. A szerződés szerint négy hónap alatt el kell végezni a munkát, vagyis belátható időn belül a gyerekeket már a felnőttektől külön kezelik a győri sürgősségin.A Híd utcai fejlesztések kapcsán a betegbiztonságot emelte ki a kórházigazgató és a rehabilitációs osztályt vezető főorvos, dr. Lutherán Ferenc is. Nem kell magyarázni, hogy egy ilyen részlegen, amely ráadásul több emeleten helyezkedik el, mennyit jelent egy jól működő lift. Ennek kapcsán kérdeztünk rá arra is, hogy a főbejárat akadálymentesítésére jut-e pénz már ebből a keretből. Egyelőre nem, de nem kérdés, hogy szükség lenne rá, s keresik a megoldást – jött a válasz az igazgatótól.Hasonlóképpen a parkolásra is megoldást kell találni, mert a városrészben – ráadásul közel a Híd utcai épülethez – jelentős beruházások történtek az elmúlt időszakban (ott épült fel az olimpiai faluként szolgáló, kétszáz lakásos épülettömb is – a szerk.), több lett az autó, mint korábban volt, ezek tulajdonosai pedig parkolóhelyeket keresnek a városrészben. Mint elhangzott: a Modern Városok Programban bejelentett fürdőfejlesztés parkolóberuházást is hoz magával, elképzelhető, hogy ez majd az egészségügyi intézmény gondjára is megoldást jelenthet a jövőben. Egyelőre azonban a jelennél maradva: 56 millió forintról beszélünk, a sajtótájékoztatón részt vevő Simon Róbert Balázs államtitkár, országgyűlési képviselő pedig összeszámolta, az elmúlt négy-öt évben összesen 16 milliárd forintnyi fejlesztés érkezett a Petz-kórházba.