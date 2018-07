Két panasz: áldatlan állapotok Adyvárosban Győrben

Több olvasónk is jelezte, hogy Adyvárosban az itallerakatok, presszók környékén sok a hangoskodás, a szemetelés, az utcai italozás. Az egyik ilyen hely a Földes Gábor utca 14–16. alatt található, a másik a Kodály Zoltán utcán, ott egy tízemeletes panel földszintjén lévő italdiszkont látogatóinak viselkedése borzolja a lakók idegeit. Idézünk egyik olvasónk leveléből:

Gondunkat már jeleztük a közterület-felügyeletnek, a közigazgatási osztálynak, majd a rendőrségnek is, de semmit nem értünk el. Az itallerakatok átalakultak kocsmává, az utcán történő italozóhellyé. Aki iszik, az hangoskodik, dohányzik és rövid idő után már vizel is az épület mögött lévő bokrok között. Az utcán dohányoznak, ez a boltok felett élőknek már-már elviselhetetlen, az ötméteres tiltás szóba sem jön. A legrosszabb délután öt és nyolc óra között."

A közterület-felügyelet részéről Truka István vezető válaszolt: „A probléma ismert előttünk, mivel mindkét intézmény régóta, évtizedek óta működik. A közterület-felügyelet rendszeresen végez ellenőrzéseket mindkét helyen, és munkatársaink mindkét helyen szabtak már ki bírságot tiltott helyen való italfogyasztásért. Az ellenőrzéseket a jövőben is folytatjuk, olvasóik jelzése után a lehetőségeinkhez mérten a jövőben többször ellenőrizzük az említett helyszíneket."Megkerestük a Győr-Szolt is, tőlük Ozsvárt Tamás kommunikációs vezető adott felvilágosítást: „A Győr-Szol zrt. nem hatóság, az egyetlen, amit tehet, hogy a környék hulladékgyűjtő edényeit rendszeresen üríti. Az olvasói fotók szerint a szelektív hulladékgyűjtő szigeteken is elhelyezhető műanyag flakon, fémdoboz kerül ezekbe az utcai gyűjtőkbe, melyek így az indokoltnál hamarabb megtelnek. A vállalkozást üzemeltetők feladata a tevékenységgel összefüggésben keletkező hulladék gyűjtése, ehhez a GYHG Nonprofit Kft. megfelelő űrtartalmú edényeket tud számukra biztosítani."Az olvasóink jelezte gonddal megkerestük a rendőrséget is, ők elmondták: a két területen a nap 24 órájában gépkocsizó és gyalogos járőrök teljesítenek szolgálatot, Adyvárosban pedig rendőrőrs is van. „A szolgálatban lévő rendőri állomány az intézkedéseket haladéktalanul megteszi annak érdekében, hogy a közbiztonságot veszélyeztető cselekményeket felszámolja." Elmondták, hogy amennyiben erre igény van – márpedig van –, akkor a jövőben fokozottabban ellenőrzik a kényes részeket.